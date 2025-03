Ο δυσκολότερος Μαραθώνιος στον κόσμο: Περισσότερoι έχουν πάει στο φεγγάρι απ' όσους έχουν τερματίσει (vid)

Κάθε δρομέας αποτυγχάνει να τερματίσει τον «αγώνα σαδιστικών βασανιστηρίων» που μόνο 20 άτομα έχουν ολοκληρώσει ποτέ.

Ο πιο απαιτητικός και δύσκολος υπερμαραθώνιος στον κόσμο πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, και κανένας δεν κατάφερε να τον ολοκληρώσει. Γνωστός ως Barkley Marathons, αυτός ο αγώνας στις Ηνωμένες Πολιτείες ωθεί τους αθλητές στα όριά τους, με μόλις 20 τερματισμούς στην ιστορία του.

Μάλιστα, περισσότεροι άνθρωποι έχουν ταξιδέψει στη Σελήνη από όσους έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν αυτή τη δοκιμασία. Ο αγώνας ξεκίνησε το 1986 από τον Gary 'Lazarus Lake' Cantrell και φέτος πραγματοποιήθηκε στο Frozen Head State Park στο Τενεσί.

Ο Barkley Marathons αποτελείται από πέντε γύρους των 32 περίπου χιλιομέτρων (περισσότερα από 150 χλμ. συνολικά), με τους δρομείς να έχουν 60 ώρες για να τον ολοκληρώσουν.

Δεν είναι όμως μόνο το τρέξιμο το πρόβλημα. Οι αθλητές πρέπει να διασχίσουν δύσβατα μονοπάτια, να αντιμετωπίσουν ακραίες κλίσεις και να ανέβουν περίπου 18.000 μέτρα υψομετρικής διαφοράς – για σύγκριση, το Έβερεστ έχει ύψος 8.848 μέτρα.

Ο αγώνας έχει χαρακτηριστεί ως «σαδιστικό βασανιστήριο», καθώς οι συμμετέχοντες έρχονται αντιμέτωποι με ανώμαλο έδαφος, απότομες πλαγιές και αντίξοες καιρικές συνθήκες. Με λίγα λόγια, πρέπει να είσαι πραγματικό θηρίο για να αντέξεις.

Παρόλο που ο αγώνας ξεκίνησε το 1986, ο πρώτος που κατάφερε να τον ολοκληρώσει ήταν ο Mark Williams το 1995. Ο Jared Campbell κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων τερματισμών, με τρεις επιτυχείς προσπάθειες.

Όμως, φέτος, κανείς δεν προστέθηκε στη λίστα των νικητών. Ο αγώνας «εξόντωσε» τους συμμετέχοντες έναν προς έναν: από έξι δρομείς που απέμεναν χθες, έμειναν τρεις τη νύχτα, και τελικά κανένας δεν κατάφερε να τερματίσει.

Έτσι, κανείς δεν μπόρεσε να επαναλάβει τον άθλο της Jasmin Paris το 2024, όταν έγινε η πρώτη γυναίκα που ολοκλήρωσε τον αγώνα – μάλιστα, μόλις 99 δευτερόλεπτα πριν από το όριο των 60 ωρών! Ο Keith Dunn, που κάλυπτε τον αγώνα, επιβεβαίωσε τα νέα γράφοντας: «Ο Barkley Marathons 2025 τελείωσε. Δεν υπήρξαν τερματισμοί».

Ο John Kelly κατάφερε να ολοκληρώσει τρεις από τους πέντε γύρους, κερδίζοντας την αναγνώριση για το λεγόμενο «Fun Run», αφού ολοκλήρωσε τον τρίτο γύρο 10 λεπτά πριν από τη λήξη του χρόνου.

The Barkley Marathons, the famed 100ish-mile race that’s really more like 130 miles (we think) through brambles, briars, and beastly hills with no course markings, began this morning at 11:37 a.m. Eastern.



Here's what you need to know:https://t.co/4K0qaJNb2E pic.twitter.com/XzhzH2Lhp7