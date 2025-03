Βόρεια Μακεδονία: Χιλιάδες κόσμος στο τελευταίο αντίο των παιδιών που χάθηκαν από την πυρκαγιά στο κλαμπ (vid)

Ανείπωτη θλίψη πλημμύρισε την Βόρεια Μακεδονία την στιγμή της κηδεία των 59 θυμάτων από την πυρκαγιά σε νυχτερινό κλαμπ.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν την μνήμη των 59 θυμάτων μετά το τραγικό ατύχημα και την πυρκαγιά που προκλήθηκε σε νυχτερινό κλαμπ στην Βόρεια Μακεδονία από βεγγαλικά.

Κόσμος από την γείτονη χώρα παρευρέθηκε σύσσωμος στο τελευταίο αντίο των θυμάτων περισσότεροι από τους οποίους ήταν ηλικίας μεταξύ 14-25 ετών. Ο κόσμος έχει μέσα του οργή μετά τα νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως σχετικά με την άδεια λειτουργίας η οποία αποκτήθηκε παράνομα αλλά και ότι ο χώρος δεν διέθετε πυροσβεστήρες και εξόδους κινδύνου, ενώ ήταν κατασκευασμένος από εύφλεκτα υλικά.

Στην γείτονη χώρα έχει κηρυχθεί επταήμερο εθνικό πένθος, ενώ η τραγωδία έχει πλήξει όλη την πόλη της Κοτσάνι η οποία έχει περίπο 25.000 κατοίκους και τα καταστήματα της παραμένουν κλειστά.

Ανατριχίλα προκαλούν οι εικόνες με τους άτυχους νεαρούς οι οποίοι έχασαν την ζωή τους και οι φωτογραφίες του που βρίσκονται κολλημένες παντού, σε δέντρα και πόρτες σε όλη την πόλη.

