Η ουγγρική κυβέρνηση απαγόρευσε την παρέλαση Pride: Άναψε καπνογόνα η αντιπολίτευση (vid)

Η κυβέρνηση Όρμπαν με νόμο απαγορεύει την παρέλαση Pride στην Ουγγαρία με την αντιπολίτευση να αντιδράει έντονα.

Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ενέκρινε σήμερα έναν νόμο που απαγορεύει τις παρελάσεις Pride, προκαλώντας αντιδράσεις. Αυτή η απόφαση αποτελεί μέρος της πολιτικής του εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, που στοχεύει στη μείωση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Ο νόμος που ψηφίστηκε απαγορεύει τη διεξαγωγή συγκεντρώσεων που παραβιάζουν τον νόμο του 2021, ο οποίος απαγορεύει την προώθηση της ομοφυλοφιλίας και της αλλαγής φύλου σε ανήλικους.

🇪🇺🚫🏳️‍🌈Hungary just became the first EU country to ban Pride events in Viktor Orbán's latest anti-LGBTQ crackdown, allowing facial recognition to identify and punish disobedient attendees. Liberal opposition MPs (Momentum party) protested inside parliament by using smoke grenades. pic.twitter.com/dU9aLYm9r6