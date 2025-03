Διάσημος κωμικός κατέρρευσε στο παρκέ σε αγώνα των Νικς: Βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό

Κατέρρευσε στην αναμέτρηση των Νιου Γιορκ Νικς με τους Μαϊάμι Χιτ, ο κωμικός Tracy Morgan.

Επεισοδιακά εξελίχθηκε η αναμέτρηση των Νιου Γιορκ Νικς με τους Μαϊάμι Χιτ. Ο Αμερικανός κωμικός και φανατικός οπαδός της ομάδας της Νέας Υορκης κατέρρευσε και άρχισε να κάνει εμετό στο Madison Square Garden.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την διάρκεια της τρίτης περιόδου, προκαλώντας προσωρινή διακοπή του αγώνα, καθώς το προσωπικό του γηπέδου έσπευσε να καθαρίσει το σημείο και να μεταφέρει τον Morgan με αναπηρικό καροτσάκι εκτός γηπέδου.

Tracy Morgan threw up on the court pic.twitter.com/GjwjLLELG7

Η σκηνή καταγράφηκε και από την τηλεοπτική μετάδοση του ESPN, όπου φαίνεται ένα μέλος του προσωπικού των Νικς να συζητά με τον διαιτητή, προσπαθώντας παράλληλα να καθαρίσει το σημείο.

«Ελπίζουμε ο Tracy να αισθανθεί καλύτερα σύντομα και ανυπομονούμε να τον δούμε ξανά δίπλα στο γήπεδο», δήλωσε εκπρόσωπος του Madison Square Garden στην εφημερίδα The Post.

Ο Morgan είναι εδώ και δεκαετίες ένας από τους πιο πιστούς διάσημους φιλάθλους των Νιου Γιορκ Νικς και παρακολουθεί πολύ τακτικά τους αγώνες της αγαπημένης ομάδας του.

Tracy Morgan getting wheeled out from courtside at MSG .. bleeding from nose .. could barely stand up … hope he’s ok pic.twitter.com/E61zXqQQ8H