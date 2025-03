Χαμός με ολλανδική εταιρεία ρούχων στο Παρίσι: «Έντυσε» με χιτζάμπ τον Πύργο του Άιφελ (vid)

Αντιδράσεις στη Γαλλία για ολλανδική εταιρεία ρούχων που «έντυσε» με χιτζάμπ τον Πύργο του Άιφελ

Ένα διαφημιστικό βίντεο της ολλανδικής εταιρείας ρούχων Merrachi έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία, καθώς απεικονίζει τον Πύργο του Άιφελ καλυμμένο με χιτζάμπ.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε στο TikTok, συνοδευόταν από το μήνυμα: «Η γαλλική κυβέρνηση δεν θέλει να δει τη Merrachi να εισέρχεται», υπονοώντας την επικείμενη είσοδο της εταιρείας στη γαλλική αγορά. Σύμφωνα με τη Le Figaro, η Merrachi διαθέτει μόνο ένα κατάστημα στην Ευρώπη, αυτό στο Άμστερνταμ, από όπου προέρχεται.

Στη λεζάντα του βίντεο, η εταιρεία αναφέρει: «Θυμάστε όταν απαγόρευσαν το χιτζάμπ;», αναφερόμενη στους περιορισμούς που έχει επιβάλει η Γαλλία στην ισλαμική ενδυμασία.

Ωστόσο, ο Le Figaro αναφέρει πως το χιτζάμπ, που καλύπτει τα μαλλιά των γυναικών, δεν έχει απαγορευτεί ποτέ στη Γαλλία σε δημόσιους χώρους, σε αντίθεση με τη «μπούρκα» που κρύβει το πρόσωπο. Το χιτζάμπ απαγορεύεται σε δημόσια σχολεία, κολέγια και λύκεια, σύμφωνα με τον νόμο για τα επιδεικτικά θρησκευτικά σύμβολα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι στη Γαλλία πρέπει επίσης να σέβονται την υποχρέωση ουδετερότητας και να μην εκδηλώνουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Στις επιχειρήσεις, η χρήση του χιτζάμπ είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.

Η διαφήμιση χαρακτηρίστηκε από πολιτικούς, σχολιαστές και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως «προκλητική».

Η Lisette Pollet, βουλευτής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, χαρακτήρισε το βίντεο προσβλητικό για τις «δημοκρατικές αξίες και την κληρονομιά» της χώρας. Αντίστοιχα, ο Jerome Buisson, επίσης από τον Εθνικό Συναγερμό, χαρακτήρισε τη διαφήμιση «τρομακτικό πολιτικό σχέδιο» και «απαράδεκτη πρόκληση».

