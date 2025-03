Πανικός σε πτήση: Επιβάτιδα έτρεχε γυμνή στον διάδρομο και ούρλιαζε (vid)

Αναστάτωση προκάλεσε μια γυναίκα που επέβαινε σε ένα αεροπλάνο όταν άρχισε να τρέχει γυμνή στον διάδρομο και να φωνάζει.

Χάος προκάλεσε μια επιβάτιδα πτήσης της Southwest από το Χιούστον με προορισμό το Φοίνιξ των ΗΠΑ. Λίγο πριν την απογείωση και ενώ το αεροπλάνο, η γυναίκα έπαθε αμόκ, σηκώθηκε από την θέση της και πήγε στο μπροστινό μέρος, ζητώντας να αποβιβαστεί.

«Άρχισε να πηδάει πάνω – κάτω και να ουρλιάζει με όλη της τη δύναμη» δήλωσε μία αυτόπτης μάρτυρας στο 12 News. Όταν το αεροπλάνο συνέχισε να κινείται, η νεαρή επιβάτιδα ταράχτηκε ακόμα περισσότερο, έβγαλε όλα της τα ρούχα και απαιτούσε να μπει ακόμα και στο πιλοτήριο, ενώ έτρεχε γυμνή στον διάδρομο, μπροστά στα μάτια των έκπληκτων επιβατών.

«Ήταν ολοφάνερο ότι η γυναίκα είχε μια ψυχική κατάρρευση» δήλωσε η μάρτυρας στο αμερικανικό κανάλι. «Σίγουρα έχει πάρει ναρκωτικά» ακούγεται να λέει μία νεαρή επιβάτης της πτήσης που κατέγραφε με το κινητό της την σκηνή.

A Southwest Airlines flight from Houston to Phoenix was forced to return to the gate after a woman stripped naked and began screaming while trying to get into the cockpit before takeoff. 😳 pic.twitter.com/NucYJUJsWn