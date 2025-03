Απολύθηκε απ' τη δουλειά της για ρατσιστικό σχόλιο κατά του σερβιτόρου: «Εύχομαι ο Τραμπ να σε απελάσει»

Ρατσιστικό σχόλιο άφησε γυναίκα σε καντίνα των ΗΠΑ, υπέρ του Τραμπ, που οδήγησε στην απόλυσή της.

Γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες απολύθηκε από τη δουλειά της μετά από ένα σχόλιο γεμάτο μίσος που άφησε σε απόδειξη εστιατορίου, κάνοντας αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η γυναίκα επισκέφθηκε το Cazuelas Mexican Cantina στο Οχάιο και, αντί φιλοδωρήματος, άφησε ένα προσβλητικό μήνυμα για τον σερβιτόρο της, Ρικάρντο. Συγκεκριμένα, στην απόδειξη έγραψε: «ZERO, YOU SUCK» (δηλαδή, «ΜΗΔΕΝ, ΕΙΣΑΙ ΧΑΛΙΑ»). Κάτω από αυτό το σχόλιο, πρόσθεσε: «I HOPE TRUMP DEPORTS YOU!!!» («Ελπίζω ο Τραμπ να σε απελάσει!!!»).

Η αντίδραση του εστιατορίου και η διάψευση της γυναίκας

Το εστιατόριο επιβεβαίωσε ότι ο Ρικάρντο είναι πολίτης των ΗΠΑ, κάτι που καθιστά αδύνατη την απέλασή του. Η γυναίκα φέρεται να εκνευρίστηκε λόγω της πολιτικής του εστιατορίου που επέτρεπε μόνο ένα κουπόνι ανά τραπέζι.

Αρχικά, προσπάθησε να αρνηθεί την πράξη της, ισχυριζόμενη σε ανάρτηση στο Facebook ότι η πιστωτική της κάρτα είχε χαθεί ή κλαπεί. Ωστόσο, το εστιατόριο εξέτασε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα ήταν πράγματι εκεί και είχε αφήσει το ρατσιστικό σχόλιο.

Σε ανακοίνωσή του, το Cazuelas Mexican Cantina τόνισε: «Πιστεύουμε στη δύναμη του σεβασμού, της ανεκτικότητας και της αποδοχής. Πρόσφατα, ένα μέλος της ομάδας μας αντιμετώπισε μια απαράδεκτη κατάσταση, και στεκόμαστε σταθερά ενάντια σε κάθε μορφή μίσους ή διακρίσεων. Μαζί, θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε έναν φιλόξενο χώρο για όλους».

Η γυναίκα εργαζόταν για τη CENTURY 21, η οποία ανακοίνωσε την απομάκρυνσή της από την εταιρεία. «Το μίσος δεν έχει θέση στο brand της CENTURY 21. Μετά από έρευνα, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος δεν συνεργάζεται πλέον με την εταιρεία μας».

Εν τω μεταξύ, δημιουργήθηκε μια εκστρατεία στο GoFundMe για να υποστηριχθεί ο Ρικάρντο, η οποία έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 22.000 δολάρια σε δωρεές.