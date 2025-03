Πιτσιρικάδες πέταξαν καρέκλα από τον 3ο όροφο εμπορικού κέντρου στο Λονδίνο: Τους «έκαψαν» οι κάμερες (vid)

Η αστυνομία δήλωσε ότι η καρέκλα «πέρασε ελάχιστα δίπλα από το κοινό» στο εμπορικό κέντρο Westfield στο Στράτφορντ του Λονδίνου.

Δύο έφηβοι συνελήφθησαν μετά από ένα βίντεο που τους δείχνει να πετούν μια μεγάλη καρέκλα από τον τρίτο όροφο εμπορικού κέντρου προς το ισόγειο, βάζοντας σε κίνδυνο τους περαστικούς οι οποίοι της απέφυγαν για εκατοστά.

Το σοκαριστικό βίντεο που δημοσιεύθηκε αρχικά στο Snapchat, δείχνει έναν έφηβο να σηκώνει την καρέκλα η οποία έχει σχήμα μεγάλου πουφ στο εμπορικό κέντρο Westfield Stratford του Λονδίνου, κοντά στο Bath and Body Works, και να την πετάει από το μπαλκόνι.

UK: 3 Black youths hurled a chair from 3 stories above inside Stratford Westfield mall in East London, nearly killing a person below.



They then posted to Snapchat with the caption: ‘No way bro almost killed someone, Nahhh."



Police have launched an investigation. pic.twitter.com/GEnXvU1db8