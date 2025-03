Έπιασε στα πράσα τον σύζυγό της με την ερωμένη του σε βανάκι και τον έβγαλε φόρα παρτίδα στο Facebook (vid)

Εκδίκηση με τον χειρότερο τρόπο πήρε μια γυναίκα, όταν έπιασε τον σύζυγο της στα πράσα με την ερωμένη του μέσα σε βαν.

Viral έχει γίνει ένα βίντεο με τις ερωτικές περιπτύξεις ενός παράνομου ζευγαριού μέσα σε βαν. Μόνο που τις τρυφερές στιγμές τους, τις κατέγραψε η σύζυγός του. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε περιοχή του Ντόνκαστερ της Αγγλίας.

Το παράνομο ζευγάρι έμεινε σοκαρισμένο όταν η επί 17 χρόνια σύζυγος του άντρα, μπούκαρε από την πίσω πόρτα του βαν και τους έπιασε πάνω στην ερωτική πράξη.

Ο σύζυγός της φώναξε «θα σε σκοτώσω, τελειώσαμε!» και εκείνη του απάντησε «απόλαυσέ το γιατί αυτό κυκλοφορεί σε όλο το Facebook». Τότε εκείνος θέλοντας να ηρεμήσει την κατάσταση της είπε: «Έκανες το κομμάτι σου. Τελείωσε». Όπως έγινε γνωστό, την απατούσε πάνω από έναν χρόνο.

Καθώς το ζευγάρι προσπαθεί να εξηγήσει ότι η σχέση τους έχει τελειώσει, η ερωμένη πηγαίνει στο μπροστινό κάθισμα του βαν για να «καλέσει την αστυνομία», όπως λέει.

Τελικά, η σύζυγος επιστρέφει στο αυτοκίνητό της, όπου την περιμένουν τα παιδιά της, και φωνάζει: «Τηλεφωνήστε στην αστυνομία, αλλά αυτό το βίντεο θα πάει παντού στο Facebook». Όπως και έγινε τελικά.

Woman catches her husband with his pants down, cheating on her with his mistress in the back of his dad's work van.



The incident allegedly happened in Doncaster, England. The couple was together for 17 years, according to the Daily Mail.



