Touch Grass: Η εφαρμογή που σε «αναγκάζει» να βγεις έξω και να σταματήσεις το σκρολάρισμα (vid)

Κι όμως υπάρχει εφαρμογή καταπολέμησης του αδιάκοπου σερφαρίσματος στο Διαδίκτυο.

Όλοι έχουμε πέσει στην «παγίδα» των social media, ένα γρήγορο scroll στο TikTok και ξαφνικά έχουν περάσει δύο ώρες. Ξέρεις ότι πρέπει να σηκωθείς και να βγεις έξω αλλά τι θα γινόταν αν υπήρχε μια εφαρμογή που σε ανάγκαζε να το κάνεις;

Το doomscrolling ή doomsurfing είναι η ασταμάτητη-αδιάκοπη χρήση του κινητού για την ανάγνωση ειδήσεων, ιδιαίτερα αρνητικών, στο Διαδίκτυο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιο απλά το λεγόμενο «σερφάρισμα» ή «σκρολάρισμα».

Κι όμως υπάρχει μία εφαρμογή που αποσκοπεί στην καταπολέμηση του doomscrolling. Η απάντηση είναι το Touch Grass, μια καινοτόμος εφαρμογή που σε αναγκάζει κυριολεκτικά να βγεις έξω και να αγγίξεις γρασίδι.

Η «ψηφιακή αποτοξίνωση» είναι πιο απαραίτητη από ποτέ, καθώς πολλοί έχουν πέσει... θύματα του φαινομένου. Δυστυχώς, αυτή η συνήθεια μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την ψυχική μας υγεία και τη γενική μας ευεξία. Έρευνα του Πανεπιστημίου Flinders στην Αυστραλία έχει δείξει πόσο επιζήμιο μπορεί να είναι το doomscrolling, καθώς συμβάλλει στην αύξηση του στρες, του άγχους, ακόμα και της απελπισίας.

Σύμφωνα με τον ερευνητή Reza Shabahang, η συνεχής έκθεση σε αρνητικές ειδήσεις μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε δευτερογενές τραύμα, μια κατάσταση όπου το άτομο βιώνει ψυχολογικά τις επιπτώσεις τραυματικών γεγονότων που δεν έχει ζήσει προσωπικά.

Αντιμέτωποι με τις αυξανόμενες ανησυχίες γύρω από τον εθισμό στα social media, κάποιοι αναζητούν δημιουργικούς τρόπους για να σπάσουν τον κύκλο της υπερβολικής χρήσης. Ο 29χρονος προγραμματιστής Rhys Kentish από το Λονδίνο αποφάσισε να δράσει, δημιουργώντας μια εφαρμογή που ήδη έχει τραβήξει την προσοχή χιλιάδων χρηστών.

Ο Rhys είναι γνωστός για την καινοτόμο προσέγγισή του, καθώς στο παρελθόν είχε δημιουργήσει μια εφαρμογή που μετέφερε αυτόματα χρήματα στον αποταμιευτικό του λογαριασμό κάθε φορά που σκρόλαρε στα social media. Αυτή τη φορά, ανέπτυξε μια εφαρμογή που βοηθά τους χρήστες να σταματήσουν το doomscrolling με έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο: τους ενθαρρύνει να «αγγίξουν γρασίδι».

«Έφτιαξα μια εφαρμογή που με σταματά από το doomscrolling, κάνοντάς με να αγγίξω γρασίδι», ανακοίνωσε ο Rhys σε ανάρτησή του, η οποία ξεπέρασε 1,2 εκατομμύρια προβολές.

Στο συνοδευτικό βίντεο, ο Rhys παρουσίασε πώς λειτουργεί η εφαρμογή. Η ιδέα είναι απλή αλλά αποτελεσματική:

