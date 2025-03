Συναγερμός στη Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Μανχάιμ (vid)

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος ανθρώπων στη πόλη Μανχάιμ.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία καθώς ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος ανθρώπων στη πόλη Μανχάιμ βορειοδυτικά του ομόσπονδου κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης, σύμφωνα με την εφημερίδα Mannheimer Morgen που επικαλέστηκε αυτόπτες μάρτυρες.

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι μία αστυνομική επιχείριση βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της πόλης, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η αστυνομία και οι υπηρεσίες διάσωσης βρίσκονται καθ’ οδόν. Περισσότερες πληροφορίες δεν είναι ακόμη διαθέσιμες. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές διακοπές της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Terror attack in Manheim, Germany



Twice a week in Europe now 🥲pic.twitter.com/fdGaKwhng1