Συγκλονιστικά πλάνα της Χαμάς από απελευθέρωση ομήρων: Ισραηλινοί κοίταζαν με συγκίνηση και παρακαλούσαν για τη σειρά τους (vid)

Βίντεο της Χαμάς δείχνει ομήρους να παρακολουθούν τελετή απελευθέρωσης άλλων ομήρων στη Γάζα.

Η Χαμάς δημοσιοποίησε το βράδυ του Σαββάτου (22/2) βίντεο που φαίνεται να έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια της ημέρας στη Νουσεϊράτ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, όπου εμφανίζονται δύο Ισραηλινοί όμηροι που παρακολουθούν την απελευθέρωση τριών άλλων , οι οποίοι είχαν παραδοθεί νωρίτερα στον Ερυθρό Σταυρό.

Οι δύο άνδρες φορούν παρόμοιες καφέ μπλούζες με μακριά μανίκια και παρακολουθούν το γεγονός από ένα αυτοκίνητο, εκλιπαρώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να τους απελευθερώσει μέσω μιας συμφωνίας με τους απαγωγείς τους.

The families of Eviatar David and Guy Gilboa-Dalal have approved the publication of Hamas's propaganda video, in which the two hostages were brought to watch the release of three other captives today.



