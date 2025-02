Πέθανε ο «πατέρας» της θρυλικής Nutella την Hμέρα του Αγίου Βαλεντίνου (vid)

Ο Francesco Rivella απεβίωσε την Παρασκευή (14/2), ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, σε ηλικία 97 ετών.

Ο Francesco Rivella γεννήθηκε στο Barbaresco, στο Πιεμόντε της Βόρειας Ιταλίας και τελείωσε το χημικό στο Τορίνο. Το 1952, σε ηλικία 25 ετών, άρχισε να εργάζεται στην αίθουσα χημείας της Ferrero στην κοντινή Alba, όπου γεννήθηκαν μερικά από τα πιο εμβληματικά προϊόντα της μάρκας, όπως η Kinder, η σοκολάτα Ferrero Rocher και φυσικά η Nutella.

BREAKING:



The “Father of Italian Chocolate” and creator of Nutella died on Valentine’s Day at the age of 97.



Francesco Rivella, the chemist and driving force behind Nutella, Kinder Surprise and Ferrero Rocher joined Ferrero in 1952. pic.twitter.com/QeT4dTtAHv