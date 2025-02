Η Ryanair χρέωσε επιβάτιδα για ένα παγούρι νερό επιπλέον 60 ευρώ

Η Ryanair χρέωσε σε επιβάτιδα 60 ευρώ επειδή είχε μαζί της παγούρι με νερό.

Eπιβάτιδα της Ryanair αναφέρει ότι της χρεώθηκε 60 ευρώ, για να μπορέσει να μεταφέρει ένα παγούρι νερού στο αεροσκάφος, καθώς η αεροπορική εταιρεία υποστήριξε ότι παραβίασε τους κανόνες για τις αποσκευές.

Η Ruby Flanagan ταξίδευε από το Δουβλίνο προς το αεροδρόμιο Stansted του Λονδίνου στις 4 Φεβρουαρίου, όταν την σταμάτησαν στην πύλη λίγο πριν την επιβίβαση, όπως αναφέρει η Mirror.

Ένα μέλος του προσωπικού της πύλης της ζήτησε να τοποθετήσει τις χειραποσκευές της σε ένα κουτί για να ελέγξουν αν πληρούν τις απαιτούμενες διαστάσεις, και με μια μικρή πίεση, το έκανε. Ωστόσο, το προσωπικό της πύλης παρατήρησε ένα μεγάλο μπουκάλι νερού των 750 ml που κρεμόταν από τον ιμάντα της και της είπε ότι έπρεπε να μπει στην τσάντα της.

Η κοπέλα δεν είχε υποχρέωση να εκτελέσει αυτή τη διαδικασία κατά την πτήση της προς το Δουβλίνο, γι' αυτό και ρώτησε αν ήταν απολύτως αναγκαίο. Ωστόσο, το μέλος του προσωπικού ανέφερε ότι όλα τα επιπλέον αντικείμενα έπρεπε να τοποθετηθούν μέσα στην τσάντα πριν την επιβίβαση.

EXCL 'Ryanair charged me £50 to take a water bottle on a flight - if i didn't pay I couldn't get on'https://t.co/qw10n48Y6A pic.twitter.com/tDGU6ZEO8u