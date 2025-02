Ισχυρός σεισμός 7,6 ρίχτερ έπληξε την Καραϊβική: Δεν έχουν αναφερθεί θύματα (vid)

Ισχυρότατος σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Καραϊβική τα ξημερώματα χωρίς, προς το παρόν, να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας στην Καραϊβική Θάλασσα, σε σχετικά μικρό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Αμέσως εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι που μπορούσε να φτάσει τα 3 μέτρα για την Κούβα και τις χώρες της Καραϊβικής, καθώς και για τη βόρεια Ονδούρα και τις αμερικανικές περιοχές του Πουέρτο Ρίκο και τις Παρθένες Νήσους.

This is how 7.4 Earthquake in Caribbean sea was felt in Honduras.

Second video is from Olanchito, Yoro, Honduras

February 08, 2025 #sismo #temblor #terremoto #zemljotres pic.twitter.com/X1JFTlLk7D