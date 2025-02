Ιδιοκτήτης σπιτιού αρνήθηκε προσφορά της κυβέρνησης για να μετακομίσει και κατέληξε να ζει στη μέση ενός αυτοκινητόδρομου (vid)

Κινέζος αρνήθηκε την προσφορά της κυβέρνησης για να αγοράσει το σπίτι του και τώρα το μετανιώνει.

Ένας Κινέζος που αρνήθηκε τη γενναιόδωρη προσφορά της κυβέρνησης να αγοράσει την ιδιοκτησία του για την κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδρομου, βρίσκεται τώρα να ζει στη μέση του εν λόγω αυτοκινητόδρομου.

Πριν από μερικά χρόνια, όταν οι κινεζικές αρχές χτύπησαν την πόρτα του στο Τζινσί, μια πόλη νοτιοδυτικά της Σαγκάης, προσφέροντας να αγοράσουν το διώροφο σπίτι του για αρκετά χρήματα και τρεις άλλες ιδιοκτησίες, ο Χουάνγκ Πινγκ αποφάσισε να το παίξει δύσκολος με την ελπίδα να πετύχει μια ακόμη καλύτερη συμφωνία. Δυστυχώς, το στοίχημά του δεν απέδωσε, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε απλώς να χτίσει γύρω από την ιδιοκτησία του αντί να ενδώσει στις παράλογες απαιτήσεις του. Στο τέλος, όλοι οι άλλοι ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή πούλησαν τη γη τους στην κυβέρνηση, αφήνοντας τον Huang απομονωμένο στη μέση ενός αυτοκινητόδρομου που σύντομα θα εγκαινιαζόταν.

«Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, θα συμφωνούσα με τους όρους κατεδάφισης που μου πρότειναν...» δήλωσε ο Χουάνγκ σε Κινέζους δημοσιογράφους. «Τώρα αισθάνομαι σαν να έχασα ένα μεγάλο στοίχημα, το μετανιώνω λίγο».

