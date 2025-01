Αυτά είναι τα δωρεάν παιχνίδια που προσφέρει το PlayStation σε PS4 και PS5 τον Φεβρουάριο

Γνωρίστε τα νέα δωρεάν παιχνίδια του PlayStation Plus.

Όπως κάθε μήνα, έτσι και τον Φεβρουάριο, το PlayStation προσφέρει δωρεάν games για τους κατόχους PS4 και PS5 και συνδρομητές της υπηρεσίας PlayStation Plus.

Από τις 4 Φεβρουαρίου κι έπειτα, όσοι έχουν ενεργό λογαριασμό στην πλατφόρμα και πληρώνουν κάποιο από τα τρία πακέτα συνδρομής, θα έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν στο λογαριασμό τους χωρίς έξτρα χρέωση τα Payday 3 (PS5), High on Life (PS4, PS5) και Pac-Man World Re-Pac (PS4, PS5).

Το Payday 3 είναι το νεότερο μέρος στη γνωστή σειρά της Starbreeze Studios και υποστηρίζει co-op. Κυκλοφόρησε το 2023 και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στην κοινότητα των gamers.

To High on Life είναι ένα κωμικό shooter από την Squanch Games και κυκλοφόρησε το 2002.

Τέλος, το Pac-Man World Re-Pac είναι remake του θρυλικού game της Namco από το 1999 και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην αγορά το 2022.

Οι συνδρομητές του PlayStation Plus θα έχουν στη διάθεσή τους ένα μήνα για να το κατεβάσουν και να το προσθέσουν στη συλλογή τους, μέχρι να έρθουν τα δωρεάν παιχνίδια του Μαρτίου.

Μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου, πάντως, καλό θα ήταν να δείτε αν έχετε προλάβει να κατεβάσετε τα δωρεάν παιχνίδια του Ιανουαρίου που είναι τα Suicide Squad: Kill the Justice League, The Stanley Parable Ultra Deluxe και Need for Speed Hot Pursuit: Remastered.