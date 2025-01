Τραγωδία: Έντεκα άνθρωποι πήδηξαν από τρένο όταν σήμανε συναγερμός για πυρκαγιά και σκοτώθηκαν από διερχόμενη αμαξοστοιχία στην Ινδία (vid)

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδία με 11 ανθρώπους να χάνουν την ζωή τους.

Έντεκα άνθρωποι που πήδηξαν από τρένο όταν σήμανε συναγερμός για πυρκαγιά σκοτώθηκαν από αμαξοστοιχία που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές του κρατιδίου Μαχαράστρα στην κεντρική Ινδία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Τζαλγκάον, σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων από τη Μουμπάι (σ.σ. γνωστή παλαιότερα ως Βομβάη).

Deadly Train Collision in Western #India



In Maharashtra, approximately 250 miles from Mumbai, a tragic incident claimed the lives of at least 11 individuals and injured 5 others. The accident occurred when passengers, alarmed by the possibility of a fire, disembarked from a… pic.twitter.com/5d9xKHJJzP