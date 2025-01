Γκράφιτι κατά του υπερτουρισμού στην Ισπανία: Φόβοι για βίαιες επιθέσεις

Σοκαριστικό γκράφιτι ανέβηκε στα social media, κατά του υπερτουρισμού, στην Τενερίφη, της Ισπανίας.

Αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο οι τουρίστες θα γίνουν θύματα βίαιων επιθέσεων στην Τενερίφη της Ισπανίας, έπειτα από την ανησυχητική εμφάνιση ενός γκράφιτι σε κατοικία στο δημοφιλές νησί διακοπών.

Το γκράφιτι έφερε το μήνυμα «σκοτώστε έναν τουρίστα» και δημιουργήθηκε στον τοίχο ενός οικιστικού κτιρίου από την ακτιβιστική ομάδα Islas de Resistencia. Σύμφωνα με το express.co.uk, ένας κάτοικος της περιοχής που ανακάλυψε το γκράφιτι εξέφρασε την ανησυχία του ότι η οργή κατά των τουριστών έχει ξεπεράσει τα όρια.

