Χαμός στα social media με το τραγούδι της Evangelia για τη Eurovision που θυμίζει παλιότερη επιτυχία: «Τρομερή διασκευή...» (vid)

Το μεσημέρι της Παρασκευής (10/01), η ΕΡΤ ανακοίνωσε τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον εθνικό τελικό, διεκδικώντας την εκπροσώπηση της χώρας μας στη Eurovision 2025, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Οι Andy Nicolas, Andy Nicolas, Evangelia, Ναυσικά Γαβριλάκη, Ελένη & Μαρία Ντίνα, Θάνος Λάμπρου, Rikki, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Κώστας Καραφώτης, Georgina Kalais και John Vlaseros, Xannova Xan, Klavdia και Κώστας Αγέρης είναι οι καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή.

Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά την ανακοίνωση των τραγουδιών το hashtag #eurovisiongr ήταν πρώτο στο X, με κάποιους χρήστες να αναρωτιούνται ποιοι είναι οι καλλιτέχνες, και άλλους να κάνουν την δική τους κριτική στα τραγούδια.

#eurovisiongr όχι ότι έπεσα κάτω με αυτές τις επιλογές αλλά το καλύτερο θεωρώ είναι το Vale.

Το Sirens ιδιαίτερο τύπου Billie Eilish

Play it Odyssey Elevator κλασικό στυλ Eurovision

Οι μπαλάντες βαρετές (της Τζωρτζίνας παλιακο)

Lost my way Βίκτωρας 2

Τα υπόλοιπα αδιάφορα 😓😓