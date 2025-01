Απίστευτο κι όμως αληθινό: Μπασκετμπολίστας μετέφερε την... αγάπη του σε μία βαλίτσα (vid)

Κινέζος μπασκετμπολίστας έκρυψε την κοπέλα του σε μία βαλίτσα, για να την πάρει μαζί του στο δωμάτιο.

Στον κόσμο του αθλητισμού, και ειδικότερα στο μπάσκετ, έχουμε δει πολλές απίθανες καταστάσεις, αλλά ο Ζανγκ Σινγκλιάνγκ αποφάσισε να ξεχωρίσει με μια εντελώς πρωτότυπη ενέργεια. Ο 20χρονος Κινέζος μπασκετμπολίστας της Γκουανγκζού Λουνγκ Λάιονς, ομάδας της CBA, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας απίστευτης ιστορίας που έγινε viral.

Ο νεαρός αθλητής τιμωρήθηκε από την ομάδα του για μια ενέργεια που σίγουρα προκάλεσε αίσθηση. Λίγο πριν από έναν αγώνα, επιχείρησε να φέρει την κοπέλα του στο δωμάτιό του με έναν ιδιαίτερα ασυνήθιστο τρόπο: την έκρυψε μέσα σε μια βαλίτσα. Η «επιχείρηση» έπρεπε να παραμείνει μυστική, και έτσι η κοπέλα μπήκε μέσα και πέρασε τη νύχτα μαζί του.

On January 8, 2025, Chinese basketball player Zhang Xingliang from Guangzhou was suspended for violating club regulations after hiding his girlfriend in a suitcase and bringing her back to the dormitory to study English overnight before a game. pic.twitter.com/qnxtrADt8Q