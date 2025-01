Υπερπολυτελές αυτοκίνητο Tesla τυλίχτηκε στις φλόγες: Εκκενώθηκε το ξενοδοχείο του Τραμπ στο Λας Βέγκας μετά την έκρηξη (vid)

Ακούστηκαν επανειλημμένες εκρήξεις ενώ ανατινάχτηκε η οροφή του Tesla Cybertruck.

Το Trump International Hotel στο Λας Βέγκας εκκενώθηκε μετά την έκρηξη ενός Cybertruck, Tesla έξω από τις μπροστινές πόρτες.

Ένα Cybertruck - κατασκευασμένο από την εταιρεία Tesla του κροίσου του Τραμπ Έλον Μασκ - τυλίχτηκε στις φλόγες έξω από τις μπροστινές περιστρεφόμενες πόρτες του ξενοδοχείου, όπως έδειξε βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μεγάλες φλόγες φαίνονται να καίνε από τα παράθυρα του Cybertruck πριν ακουστούν διάφοροι εκρηκτικοί ήχοι ενώ η οροφή του αυτοκινήτου φαίνεται να ανατινάζεται στη συνέχεια.

Cybertruck blew up in front of Trump hotel in Las Vegas. Those are our luggage by the door and that’s where we were when it happened. pic.twitter.com/KaVZXfGLNK