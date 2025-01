Nocturism: Η νέα τάση που έρχεται το 2025 και μας ταξιδεύει... νύχτα (vid)

Η νέα τάση για το 2025 ακούει στο όνομα nocturism κι έχει απασχολήσει πολλούς ταξιδευτές.

Η Rebecca Douglas έχει επισκεφθεί την Ισλανδία 29 φορές και έχει ήδη προγραμματίσει το 30ο ταξίδι της. Κάθε φορά, ο σκοπός του ταξιδιού της παραμένει ο ίδιος: Να αποτυπώσει το Βόρειο Σέλας.

Ως επαγγελματίας φωτογράφος από την Αγγλία, η Douglas καταγράφει αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο από το 2010. Τα χρώματα του, που γεμίζουν τον ουρανό σε πράσινο, μοβ, κίτρινο και μπλε, προκύπτουν από την αντίδραση σωματιδίων του ήλιου με αέρια στην ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης. Με τον τρέχοντα ηλιακό κύκλο να πλησιάζει στο αποκορύφωμά του, το Βόρειο Σέλας αναμένεται να είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό τα επόμενα τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με το CNBC.

The aurora borealis last night in my backyard - Fairbanks, Alaska pic.twitter.com/hGITBEKGez