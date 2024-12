Τρομακτικό τροχαίο σε σήραγγα της Μόσχας: Παρασύρθηκε οδηγός με σφοδρότητα από διερχόμενο όχημα (vid)

Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει οδηγό πολυτελούς αυτοκινήτου να παρασέρνεται από διερχόμενο όχημα, σε σήραγγα της Ρωσίας.

Το τροχαίο συνέβη στην υπόγεια σήραγγα Λεφόρτοβο στη Μόσχα, εντός της οποίας ο οδηγός ενός λευκού οχήματος, μάρκας Lexus, σταματά το όχημα του και προσπαθεί να διασχίσει τον δρόμο. Δευτερόλεπτα αφού κινείται, όπως φαίνεται και από τα πλάνα του βίντεο, περνά με ιλιγγιώδη ταχύτητα ένα διερχόμενο όχημα το οποίο τον χτυπά με απίστευτη σφοδρότητα.

Όπως σημειώνουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, στη Lexus επέβαινε και ένα ακόμη άτομο που τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ παραμένει άγνωστο γιατί ο οδηγός σταμάτησε στο συγκεκριμένο σημείο.

Tragic accident in the Lefortovo Tunnel in Moscow.

A person has lost their life. #LefortovoTunnel #Moscow #Tragedy #Russia pic.twitter.com/orD0wJy0Wk

— Ali Shunnaq (@schunnaq) December 26, 2024

Ο άτυχος οδηγός του πολυτελούς οχήματος, ήταν μόλις 25 ετών και όπως αναφέρεται, λίγο πριν βρει τραγικό θάνατο είχε γράψει στα social media πως η Lexus του αντιμετώπιζε προβλήματα με το σύστημα διεύθυνσης.