Νευρολόγος προειδοποιεί: Σε αυτή την ηλικία πρέπει να σταματήσετε να πίνετε μπύρα

Νευρολόγος θίγει τη σχέση μεταξύ του αλκοόλ και της μνήμης.

Ένας νευρολόγος αποκάλυψε την ακριβή ηλικία που πιστεύει ότι οι άνθρωποι πρέπει να εγκαταλείψουν τη συνήθεια να πίνουν μπύρα.

Είτε πρόκειται για μια πρόποση για το πρόσφατο επίτευγμα ενός φίλου είτε για χαλάρωση μετά από μια κουραστική εβδομάδα εργασίας, οι περισσότεροι από εμάς απολαμβάνουμε ένα καλό ποτό. Είναι επίσης πολύ πιθανό να γνωρίζουμε ότι το αγαπημένο μας χαλάρωμα με μια παγωμένη μπύρα δεν είναι ιδιαίτερα ιδανικό για την υγεία μας.

Γνωρίζατε όμως ότι υπάρχει μια ηλικία στην οποία συνιστάται να εγκαταλείψετε το ποτό για πάντα;

Η ιδέα αυτή υποστηρίζεται από τον Αμερικανό νευρολόγο Dr Richard Restak, ο οποίος μοιράστηκε την ιδέα αυτή στο βιβλίο του, The Science of Strengthening Your Mind, το οποίο έχει ως στόχο να ξεδιαλύνει το μυστήριο της λειτουργίας της μνήμης μας.

Στο βιβλίο, ο δρ Ρέστακ θίγει τη σχέση μεταξύ του αλκοόλ και της μνήμης μας, αποκαλύπτοντας ότι η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα σοφή απόφαση, καθώς το αλκοόλ μπορεί να μεταβάλει την επίδραση των νευρικών κυττάρων μας.

«Το αλκοόλ είναι μια πολύ, πολύ αδύναμη νευροτοξίνη - δεν είναι καλό για τα νευρικά κύτταρα», γράφει, προσθέτοντας ότι από την ηλικία των 65 ετών, το σώμα σας έχει λιγότερους νευρώνες από ό,τι πριν.

«Είναι απαραίτητο να απέχετε από το αλκοόλ σε ένα στάδιο της ζωής όπου η διατήρηση των νευρώνων είναι ζωτικής σημασίας».

Μπορεί να είναι μύθος ότι ο εγκέφαλος αρχίζει να χάνει νευρικά κύτταρα με γρήγορο ρυθμό καθώς μεγαλώνουμε- μάλιστα, πρόσφατες μελέτες δείχνουν σήμερα ότι μπορεί να χάνουμε μόνο «2-4%» των νευρώνων κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Ωστόσο, η προστασία του εγκεφάλου μας καθώς γερνάμε εξακολουθεί να είναι κρίσιμη».

Κατά την άποψη του Δρ Ρέστακ, οι άνθρωποι θα πρέπει να αρχίσουν να μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση αλκοόλ γύρω στην ηλικία των 65 ετών, με στόχο την πλήρη διακοπή του αλκοόλ μέχρι την ηλικία των 70 ετών.