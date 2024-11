Επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ινδία: Το τοξικό νέφος 60 φορές πάνω από το όριο του ΠΟΥ

Στο χειρότερο επίπεδο και το πιο επικίνδυνο βρίσκεται η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ινδία.

Σε «τρομακτική» κατάσταση είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ινδία, με τα επίπεδα να είναι 60 φορές πάνω από το επιτρεπτό στην πρωτεύουσα, Νέο Δελχί.

Οι αρχές της πρωτεύουσας της Ινδίας έκλεισαν τα σχολεία, σταμάτησαν τις κατασκευές και απαγόρευσαν την είσοδο στην πόλη σε αρκετά φορτηγά, αφού η ατμοσφαιρική ρύπανση έφτασε στο χειρότερο επίπεδο για την εποχή.

Οι κάτοικοι στο Νέου Δελχί ξύπνησαν με ένα πυκνό και τοξικό νέφος, ενώ και η ποιότητα του αέρα γινόταν όλο και πιο επικίνδυνη. Η επικινδυνότητα της ρύπανσης αυξήθηκε περαιτέρω, σύμφωνα με την SAFAR, την κύρια περιβαλλοντική υπηρεσία της χώρας, η οποία μετρά μικροσκοπικά σωματίδια στον αέρα που μπορούν να εισέλθουν βαθιά στους πνεύμονες.

Welcome to absolute hell called Delhi. No sense of urgency. No extreme measures. Life as usual. This is how a failed city looks like.



Had to ask our team to work from

home, would be homicide to call them in. pic.twitter.com/612N7B3FWT