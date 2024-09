«Η Ιστορία των Λάιλ και Έρικ Μενέντεζ»: Το νέο ντοκιμαντέρ που έχει καθηλώσει τους συνδρομητές του Netflix (vid)

H ανατριχιαστική υπόθεση δύο αδελφών που δολοφόνησαν τους γονείς τους κατέφτασε στην πλατφόρμα του Netflix με τίτλο, «Τέρατα: Η Ιστορία των Λάιλ και Έρικ Μενέντεζ».

Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix που κυκλοφόρησε πρόσφατα «Τέρατα: Η Ιστορία των Λάιλ και Έρικ Μενέντεζ», που βασίζεται στην περιβόητη υπόθεση των δύο αδελφών που σκότωσαν τους γονείς τους το 1989, έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με έναν από τους πραγματικούς αδελφούς Μενέντεζ να ασκεί κριτική στη σειρά. Η σειρά, η οποία ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, εκτοξεύτηκε γρήγορα στην κορυφή του Netflix.

The 911 call made by Lyle Menendez after he and his brother Erik fatally shot their parents in August 1989.



Initially, the brothers claimed their parents had been killed by someone else, but later confessed to the murders during therapy.



They maintained that they committed the… pic.twitter.com/zH89cLh7v6