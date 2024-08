Ο Mondo Duplantis κατάφερε να γράψει ιστορία για ακόμη μια φορά. Αρκετοί είναι αυτοί που τον θεωρούν ως τον πιο dominant Ολυμπιονίκη.

Ο Mondo Duplantis έγραψε για άλλη μια φορά το όνομά του στα βιβλία της ιστορίας, ξεπερνώντας κατά 1 εκατοστό το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ και κατακτώντας το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στον τελικό του άλματος επί κοντώ. Σε ηλικία μόλις 24 ετών, ο Duplantis, ο οποίος κατέχει ήδη τα παγκόσμια ρεκόρ ανοιχτού και κλειστού στίβου, εξασφάλισε το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό Ολυμπιακό του μετάλλιο σε μια αξέχαστη εμφάνιση στο Stade de France.

An entire stadium of 80 thousand people cheering to witness history

only 1 test happening

only 1 athlete competing

Armand Duplantis 🇸🇪 and the highest jump in human history: 6.25m

Ο Duplantis έδειξε την ικανότητά του από νωρίς στον αγώνα καταρρίπτοντας το Ολυμπιακό ρεκόρ των 6.03μ. με ένα επιβλητικό άλμα στα 6.10μ. Αυτό το εντυπωσιακό κατόρθωμα ήταν απλώς ο προπομπός για τις προσπάθειές του να σημειώσει ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Αρχικά, οι προσπάθειες του Duplantis να ξεπεράσει τα 6.25μ. - το δικό του ρεκόρ που σημείωσε τον Απρίλιο στο Diamond League στην Κίνα- ματαιώθηκαν. Παρά τις δύο αποτυχημένες προσπάθειες, ο Duplantis τα κατάφερε, πηδώντας 6.25μ. και ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του κατά ένα εκατοστό.

World Record! What a privilege to watch that 6.25m pole vault from the brilliant Armand Duplantis 🇸🇪

Αυτό εγείρει το ερώτημα: γιατί ο Duplantis αυξάνει το παγκόσμιο ρεκόρ του μόνο σταδιακά κατά ένα εκατοστό, παρά το γεγονός ότι προφανώς έχει τη δυνατότητα να πάει ψηλότερα; Η απάντηση βρίσκεται εν μέρει στα οικονομικά κίνητρα. Οι αθλητές λαμβάνουν μπόνους 100.000 δολαρίων κάθε φορά που καταρρίπτουν το παγκόσμιο ρεκόρ, όπως αναφέρει το Forbes. Ωστόσο, αυτό το μπόνους απονέμεται μόνο μία φορά ανά αγώνα. Έτσι, ακόμη και αν ο Duplantis έσπαγε το ρεκόρ πολλές φορές κατά τη διάρκεια ενός μόνο αγώνα, θα λάμβανε το μπόνους μόνο μία φορά.

Sweden's Armand Duplantis breaks the men's pole vault world record for the 9th time (6.25 m)

Κατανοώντας αυτό, ο Duplantis μπορεί να μεγιστοποιήσει στρατηγικά τις οικονομικές του απολαβές επιλέγοντας να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ με τη μικρότερη δυνατή αύξηση, διατηρώντας έτσι την ευκαιρία να το σπάσει ξανά σε μελλοντικές συναντήσεις

Mondo Duplantis did the “Turkish shooter dude celebration” because Aussie jumper Kurtis Marschall “dared” him to do it.



Mondo Duplantis did the "Turkish shooter dude celebration" because Aussie jumper Kurtis Marschall "dared" him to do it.

"He seems like a G." 😂🤣

Σκεπτόμενος το τελευταίο του επίτευγμα, ο Duplantis ανέφερε: «Τι νύχτα! Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να το εξηγήσουν. Δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει, νιώθω σαν να είμαι σε όνειρο».