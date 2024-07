«Μη σηκώνεστε για να κάτσουν οι τουρίστες»: Μαγαζί στη Σαντορίνη στέλνει ένα απίστευτο μήνυμα στους ντόπιους

Ο υπερ-τουρισμός χτυπάει αλύπητα την Σαντορίνη και ένα μαγαζί έφτασε στο σημείο να ζητήσει από τους ντόπιους να μη σηκώνονται από τη θέση τους όταν βλέπουν τουρίστες.

Σε μείζον θέμα έχει αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα ο υπερ-τουρισμός στη Σαντορίνη. Η κοσμοσυρροή στο εμβληματικό νησί των Κυκλάδων είναι φέτος το καλοκαίρι άνευ προηγουμένου κάνοντας αφόρητη την κατάσταση για ντόπιους και επισκέπτες, καθώς οι υποδομές είναι πεπαλαιωμένες και δεν αντέχουν το φόρτο.

Χιλιάδες επισκέπτες απ' όλο τον κόσμο κατακλύζουν τα στενά της Σαντορίνης, με τους ντόπιους να βιώνουν δυστοπικές καταστάσεις κάθε μέρα. Έτσι, ένα μαγαζί στη Σαντορίνη έφτασε στην κατάσταση να καλέσει τους ντόπιους να μην παραχωρούν τις καρέκλες τους στους τουρίστες.

Συγκεκριμένα το «Σύνειμι» έβγαλε μια ταμπέλα στην οποίο έγραφε χαρακτηριστικά:

«ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να σηκώνεστε για να κάτσουν οι ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ. Θα τους φέρουμε καρέκλες ΕΜΕΙΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ».

Μάλιστα στην πίσω πλευρά, υπάρχει μια αντίστοιχη παράκληση, προς τους τουρίστες αυτή τη φορά, που γράφει το εξής:

«DEAR TOURISTS, If a Greek offers you their seat, they’re being too polite.

Please DON’T accept it. WE will bring you a chair. Thank you»

«Αγαπητοί τουρίστες, αν ένας Έλληνας σας προσφέρει τη θέση σου, είναι υπερβολικά ευγενικός.

Σας παρακαλούμε να μην το δεχτείτε. Θα σας φέρουμε εμείς μια καρέκλα».