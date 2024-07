Ανήλικος έκλεψε κινητό και στην προσπάθειά του να διαφύγει παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο (vid)

Σοκαριστικό τροχαίο με θύμα έναν 17χρονο που προσπάθησε να διαφύγει έπειτα από κλοπή που διέπραξε (ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ).

Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια ενός 17χρονου να κλέψει κινητό τηλέφωνο ηλικιωμένου στην Βραζιλία. Το παιδί παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο κατά τη διαφυγή του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε δρόμο του Σάο Πάολο την περασμένη Παρασκευή. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ο 71χρονος να μιλά στο κινητό και το 17χρονο αγόρι να τον πλησιάζει.

Κάποια στιγμή ο 17χρονος αρπάζει το κινητό του άνδρα και το βάζει στα πόδια. Ωστόσο, ενώ έτρεχε στον δρόμο, δεν είδε το λεωφορείο που έπεσε πάνω του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός του λεωφορείου δεν πρόλαβε να φρενάρει καθώς ο 17χρονος πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά του, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

