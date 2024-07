Τρόμος σε πτήση: Η στιγμή που αεροπλάνο παθαίνει λάστιχο πριν την απογείωση και γεμίζει καπνούς (vid)

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένα αεροπλάνο παθαίνει λάστιχο λίγο πριν την απογείωση.

Θρίλερ σε πτήση της American Airlines καθώς το αεροπλάνο της εταιρείας έπαθε λάστιχο λίγο πριν την απογείωση από την Τάμπα της Φλόριντα με προορισμό το Φοίνιξ.

Σε βίντεο που έχει δημοσιευθεί, την ώρα που το αεροπλάνο κινείται στον διάδρομο απογείωσης, σκάει ένα λάστιχο με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά.

Οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων 174 επιβατών και έξι μελών του πληρώματος, «αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στον τερματικό σταθμό», δήλωσε ο εκπρόσωπος της American Airlines.

#AmericanAirlines flight 590 out of Tampa, #Florida narrowly avoids disaster after multiple tires blow out during takeoff. pic.twitter.com/vCJNZukQNe