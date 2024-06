Gamers Lounge Hype Festival: Και το παιχνίδι γίνεται ξανά συναρπαστικό!

Σας περιμένουμε 29 & 30 Ιουνίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, στο Γκάζι, για το πιο HYPE event του φετινού καλοκαιριού

Το πρώτο Gamers Lounge Hype Festival (GLHF) έρχεται στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, σαν ένα ντους απόλαυσης στην καυτή καλοκαιρινή Αθήνα, για να ξανακάνει το συνηθισμένο, συναρπαστικό! Σε ένα διήμερο γεμάτο εκπλήξεις, το Σαββατοκύριακο 29 & 30 Ιουνίου,από τις 12.00 έως τις 23.30, τα esports, τα video games και τα επιτραπέζια θα συναντήσουν το street culture, τη μουσική και το cosplay σε ένα event που θα γράψει… ιστορία!

Γιατί, το Gamers Lounge Hype Festival είναι ο τέλειος προορισμός για όσους επιθυμούν να ζήσουν από κοντά την κουλτούρα, όχι μόνο ενός, αλλά μιας ολόκληρης γενιάς gamers!

Στο GLHF θα υπάρχουν εκπλήξεις για όλους! Αμέτρητοι τίτλοι gaming σε διάφορες κονσόλες, Arts & Crafts Workshops, μπασκέτες για το υπέρ-διασκεδαστικό Score 4, escape boxes και simulation της εμπειρίας ενός πιλότου της F1, είναι μόνο λίγες από τις δράσεις του Hype Festival! Κι επειδή καλοκαίρι σημαίνει δυνατή μουσική, τόσο το Σάββατο (29/6) όσο και την Κυριακή (30/6), το Φεστιβάλ θα πλαισιωθεί με συναυλίες από αγαπημένους καλλιτέχνες της γενιάς GLHF!

Συγκεκριμένα, το Σάββατο, το GLHF ανοίγει εντυπωσιακά με τη Marseaux, που δεν έχει σταματήσει να προκαλεί αίσθηση στη χώρα μας από τη στιγμή που έκανε pop off, να το απογειώνει με το ταλέντο και τη φωνή της! Όσο για την Κυριακή, έρχονται από τη Θεσσαλονίκη οι θρυλικοί rappers της ελληνικής σκηνής, Μικρός Κλέφτης x Tsaki που τα σπάνε από τον περασμένο Μάρτιο με το νέο “Cashout” album τους!

Δραστηριότητες για να διαλέξετε!

League of Legends/Greek Legends: To κορυφαίο παιχνίδι υπολογιστή που έχουν λατρέψει οι Έλληνες gamers θα έχει το δικό του χώρο στο GLHF. Εκεί, μαζί με το WHAT’S UP, καλεί το κοινό να αγωνιστεί με τους αγαπημένους του creators στο Howling Abyss, στην απόλυτη community πρόκληση, το ARAMania!

Fighting Games: Παίξτε τα κορυφαία fighting games (Tekken, Mortal Kombat, Street Fighter) στο ειδικά διαμορφωμένο ρινγκ που θα στήσει το GLHF σε συνεργασία με τη Visa. Αρπάξτε το χειριστήριο του PS5 και πάρτε μέρος στο τουρνουά που προτιμάτε!

Arts & Crafts: Στο GLHF οι φαν της τέχνης θα έχουν τη δική τους γωνιά, το Arts & Crafts Area, όπου θα περιμένουν αγαπημένοι Cosplayers & Crafters, καθώς και 2 Photo Booths για να βγάλετε φωτογραφίες με μοναδικά props. Για τους ακόμα πιο φανατικούς θα γίνουν workshops με έμπειρους δημιουργούς που θα μοιραστούν τα μυστικά τους.

Football & Simulation: Ένας χώρος όπου, με τη στήριξη του ΟΠΑΠ, θα γίνεται αληθινό παιχνίδι μπάλας! Εκτός από τουρνουά και challenges στο EA FC 24 θα υπάρχουν τέρματα για να τεστάρετε τις ικανότητές σας, ενώ το σκηνικό θα συμπληρώνεται με μια ρετρό νότα – ένα ξύλινο ποδοσφαιράκι και arcade καμπίνες!

Basketball Games & Hoops: Φορέστε τα μπασκετικά σας παπούτσια και πατήστε το παρκέ του GLHF. Παίξτε NBA 2K σε κονσόλες PS5 και δοκιμάστε τις δυνάμεις σας στις μπασκέτες που θα υπάρχουν στο χώρο, σε μια καλαθοσφαιριστική μεταφορά του Score 4. Για τους λάτρεις του NBA, εκεί θα βρίσκεται και το θρυλικό NBA Jam, για μια γερή δόση νοσταλγίας!

Red Bull Racing Simulation: Το Racing Area του GLHF θα φιλοξενεί μια πραγματικά μοναδική εμπειρία, καθώς τα simulators του Red Bull μπορούν να σας προσφέρουν ό,τι πιο κοντινό σε πραγματική οδήγηση ενός μονοθέσιου. Όσοι αισθάνονται αρκετά γενναίοι μπορούν να προσπαθήσουν να κάνουν τον ταχύτερο γύρο στο παιχνίδι F1, ενώ θα υπάρχει και ειδικό challenge με τα εντυπωσιακά Blazepods του Red Bull!

FPS Games: Ευκαιρία να βάλετε σε δοκιμασία το σημάδι και τα αντανακλαστικά σας, τόσο στον ψηφιακό, όσο και τον πραγματικό κόσμο. Ειδικές δοκιμασίες σε επιλεγμένα παιχνίδια (Fortnite, Counter Strike 2, Call of Duty κτλ.) αλλά και ‘real life’ εμπειρίες που συνήθως υπάρχουν μόνο σε θεματικά πάρκα. Κάντε load το όπλο σας και βρείτε στόχο!

Street Culture: Το Street Culture έχει μια ιδιαίτερη θέση στις καρδιές μας και δεν θα μπορούσε να λείπει από το GLHF. Ό,τι κι αν σας εκφράζει - γκράφιτι, skateboard, ΒΜΧ και break dance - θα το βρείτε στο Γκάζι, όπου θα δώσουν το «παρών» διακεκριμένοι Street Artists. Highlight η Xiaomi που θα φέρει τη δράση πάνω στη σκηνή με ένα μοναδικό break dance διαγωνισμό και εκπληκτικές Street φωτογραφίες από το Redmi Note 13 Pro+ 5G!

Escape Boxes: Για σας που θέλετε να προσθέσετε στη ζωή σας λίγο μυστήριο, στο GLHF θα υπάρχουν και δύο μίνι escape rooms. Κάθε “δωμάτιο” θα σας προσφέρει μια γρήγορη και διασκεδαστική εμπειρία πριν συνεχίσετε την περιήγησή σας στο Παλιό Αμαξοστάσιο.

Card Games: Στο GLHF θα συναντηθούν οι λάτρεις των card games και των collectibles, με σκοπό να συμμετέχουν σε τουρνουά Yu-Gi-Oh! και One Piece, αλλά και να κυνηγήσουν φανταστικά pulls στο opening pack station. Μαζί τους, η Κάισσα και το Athens Collectibles θα προσφέρουν μία ακόμα φανταστική εμπειρία στο κοινό των card games, αλλά θα τη συστήσουν και σε νέο κοινό!

Όλα αυτά και και πολλά περισσότερα θα σας περιμένουν το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Ιουνίου, από τις ΧΧ π.μ. έως τις ΧΧ μ.μ. στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ. στο Γκάζι! Κι αν θέλετε να μάθετε τα πάντα σχετικά μ’ αυτό το πρώτο GLHF, μείνετε συντονισμένοι στα:

Instagram | TikTok | Facebook

Main Partners: Visa, ΟΠΑΠ

Official Partners: WHAT’S UP, Red Bull, Κωτσόβολος, Xiaomi

Χορηγοί Επικοινωνίας: RED FM 96,3, Gazzetta.gr, Village Cinemas

Επιλέξτε το εισιτήριο που σας ταιριάζει μέσω του more.com και ζήστε τη μοναδική εμπειρία του Hype Festival! Προλάβετε τα ημερήσια early bird εισιτήρια σε προνομιακή τιμή, συνδυάστε την επίσκεψή σας με τη συμμετοχή σε trading card games happenings ή αναβαθμίστε την εμπειρία σας σε Premium!

Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάτε ότι στο Gamers Lounge Hype Festival το παιχνίδι γίνεται ξανά συναρπαστικό!