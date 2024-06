METRO Cash & Carry: Η καινοτομία και οι πρωτοποριακές υπηρεσίες αναβαθμίζουν την εμπειρία των επαγγελματιών πελατών

Με 6 βραβεύσεις στα Loyalty Awards 2024, η No1 αλυσίδα χονδρικού εμπορίου, τα METRO Cash & Carry ξεχώρισαν με τις διακρίσεις τους στο θεσμό

Με 2 Gold, 2 Silver και 2 Bronze διακρίσεις, εκπρόσωποι και συνεργάτες των METRO Cash & Carry παρέλαβαν έξι συνολικά βραβεία, κατά τη διάρκεια των απονομών των Loyalty Awards, ενός θεσμού που αναδεικνύει την αριστεία και την καινοτομία στα προγράμματα επιβράβευσης των εταιρειών.

Η κάθε μία από τις έξι σημαντικές διακρίσεις της αλυσίδας METRO Cash & Carry, έχει τη δική της αξία και επιβεβαιώνει την συνεχή προσπάθεια της εταιρείας. Κάθε επιμέρους ομάδα, επιδιώκει στην προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, βασισμένη στις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών του κλάδου HO.RE.CA. και μικρής Λιανικής, την καινοτομία των υπηρεσιών της και την καλύτερη εμπειρία των πελατών, οι οποίοι στηρίζουν την αλυσίδα εδώ και 48 χρόνια.

Συγκεκριμένα οι βραβεύσεις που απέσπασαν τα METRO Cash & Carry ήταν οι εξής:

• Gold βραβείο στην κατηγορία «Best in E-commerce», για το eshop METRO Cash & Carry, στο οποίο προστέθηκαν δύο νέα χαρακτηριστικά, ο ψηφιακός σύμβουλος πωλήσεων για κάθε πελάτη και η δυνατότητα ορισμού πολλαπλών ρόλων ανά ΑΦΜ, για τις πολυδιάστατες επιχειρήσεις.

• Gold βραβείο στην κατηγορία «Best Use of Mobile», για τον ανασχεδιασμό της πλατφόρμας αποκλειστικά για τις mobile συσκευές, που συγκεντρώνει όλη την πολυκαναλική καρτέλα του πελάτη σε εμπορικό, λειτουργικό και τεχνικό επίπεδο για την πιο προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και με αμέτρητες δυνατότητες.

• Silver βραβείο στην κατηγορία «Best B2B Initiative» για το πρόγραμμα πιστότητας των METRO Cash & Carry με ονομασία «Focus Bonus». O μηχανισμός βασίζεται στην ποντοδότηση μέσα από αγορές που πραγματοποιούν οι πελάτες και η επιβράβευση τους γίνεται με τη μορφή παιχνιδιού.

• Silver βραβείο στην κατηγορία «Best Short Term Initiative» για τη δημιουργία Digital Performance στρατηγικών πρωτοβουλιών των METRO Cash & Carry, η οποία αξιοποιεί ολόκληρο το ψηφιακό περιβάλλον για την ενίσχυση της, μετατρέποντας την σε Omnichannel Στρατηγική Πωλήσεων.

• Bronze βραβείο στην κατηγορία «Best in Omnichannel» για την 360ο εμπειρία και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει το eshop METRO Cash & Carry σε κάθε επαγγελματία.

• Bronze βραβείο στην κατηγορία «Best Use of Data/Customer Analytics» για την αναδόμηση όλου του μοντέλου και της πλατφόρμας email marketing, με το σχεδιασμό αυτοματισμών και την εισαγωγή CRM τεχνικών, στοχεύοντας σε μια omnichannel εμπειρία.

Τα βραβεία αυτά έρχονται ως επιστέγασμα των καθημερινών προσπαθειών της εταιρείας και των ομάδων της και αναγνωρίζουν τη διαχρονική δέσμευση των METRO Cash & Carry, για τη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών και προγραμμάτων, προς όφελος των επαγγελματιών πελατών και συνεργατών τους.