Μοναδικός τύπος έκανε γκελάκια με ένα κονσερβοκούτι και έγινε viral (vid)

Ένα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που ένας άντρας επιδεικνύει τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες κρατώντας ένα κονσερβοκούτι στον αέρα πριν το κατευθύνει επιδέξια σε έναν κάδο έχει μαγνητίσει εκατομμύρια χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Scott Whitehouse κατέγραψε τα εκπληκτικά πλάνα σε μια κάμερα ασφαλείας αφού επέστρεψε στο σπίτι του στο Chesterfield. Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, τραβώντας την προσοχή στην απροσδόκητη επίδειξη δεξιοτήτων του.

“My partner threw the rubbish at me, and my Maradona magic came out.” ⚽️✨



Scott Whitehouse from Chesterfield showed off his football skills by keeping a can in the air and landing it in a wheelie bin!



The moment has since gone viral with millions of views. pic.twitter.com/NbR7W0cIjo