Επιβάτης πτήσης προς Δουβλίνο τράβηξε βίντεο ζευγάρι στα καθίσματα: «Συνευρέθηκαν ερωτικά μπροστά μας»

Η επιβάτης που τράβηξε το βίντεο δήλωσε «αηδιασμένη».

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη με ζευγάρι κατά την διάρκεια πτήσης της British Airways προς το Δουβλίνο, καθώς -όπως υποστηρίζει μια γυναίκα- συνευρέθηκαν ερωτικά μπροστά στους άλλους επιβάτες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το βίντεο τραβήχτηκε σε πτήση νωρίς το πρωί την περασμένη Τρίτη από το Χίθροου του Λονδίνου με προορισμό το Δουβλίνο και φαίνεται να δείχνει μια γυναίκα να «χαϊδεύει» ερωτικά έναν άνδρα κάτω από ένα «μαντήλι».

Οι επιβάτες που έγιναν μάρτυρες αυτής της συμπεριφοράς ισχυρίστηκαν ότι το ζευγάρι ήταν σε αυτή την στάση συνεχώς και με... έντονη κίνηση.

Η Farrah που βρισκόταν στην πτήση με τη μητέρα και τον αδελφό της, βιντεοσκόπησε το ζευγάρι.

«Γύριζα να κοιτάξω τον αδερφό μου και μετά είδα μια έντονη κίνηση στα άλλα καθίσματα στην άλλη πλευρά. Ήταν πολύ κραυγαλέο. Ήταν συνεχώς έτσι, για 15 με 20 λεπτά της πτήσης, με τον τύπο. Ήταν σοκαριστικό γιατί υπήρχαν παιδιά στο αεροπλάνο. Υπήρχε ένα παιδί που έτρεχε πάνω κάτω που μπορούσε να το δει αυτό. Ήταν απλώς αηδιαστικό για να είμαι ειλικρινής», ανέφερε.

