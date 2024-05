Eurovision 2024: Τα αποτελέσματα του press poll για τον μεγάλο τελικό και η βαθμολογία της Ελλάδας

Μετά την ολοκλήρωση της πρόβας, οι δημοσιογράφοι που είχαν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν ζωντανά, ψήφισαν τις πέντε συμμετοχές που πιστεύουν ότι πραγματοποίησαν την καλύτερη πρόβα.

Ολοκληρώθηκε σήμερα η πρώτη ενδυματολογική πρόβα για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2024.

Πιο συγκεκριμένα, οι 26 χώρες που συμμετέχουν στον τελικό ανέβηκαν στη σκηνή της Malmö Arena για την τελική τους πρόβα, σε ένα πρόγραμμα ζωντανής ροής. Αποτέλεσε την πρώτη πρόβα όπου διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι μπορούσαν να την παρακολουθήσουν δια ζώσης.

Οι δημοσιογράφοι ψήφισαν τις πέντε συμμετοχές που πιστεύουν ότι πραγματοποίησαν την καλύτερη πρόβα με το poll να διεξάγεται υπό την αιγίδα του ESCXTRA.

Τα φαβορί Κροατία και Ελβετία ήταν οι χώρες που κέρδισαν τις εντυπώσεις, κατακτώντας τις 2 πρώτες θέσεις. Η Ιρλανδία βρέθηκε 3η, ενώ η Ουκρανία και η Γαλλία συμπλήρωσαν την 5αδα.

Χαρακτηριστικά, η Ελλάδα κατέκτησε την 6η θέση με 142 ψήφους. Την 10αδα «έκλεισαν» η Ιταλία, η Λιθουανία, το Ισραήλ και η Πορτογαλία, η οποία αποτέλεσε έκπληξη.

