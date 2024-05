Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης η τελική πρόβα της Μαρίνας Σάττι ενόψει του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision που θα διεξαχθεί αύριο (9/5).

Καθώς η προσμονή για τον τελικό της Eurovision 2024 κορυφώνεται, η πρόβα τζενεράλε για τον δεύτερο ημιτελικό ολοκληρώθηκε πριν λίγες ώρες, δίνοντας μια μικρή γεύση από αυτό που υπόσχεται να είναι μια συναρπαστική βραδιά μουσικής, χορού και θεάματος. Με 16 χώρες να διαγωνίζονται, συν τις τρεις από τους Big 5, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία, το σκηνικό είναι έτοιμο για ένα αξέχαστο σόου.

Η τελική πρόβα της Μαρίνας Σάττι

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στη τρίτη θέση του ημιτελικού και η Μαρίνα Σάττι είναι έτοιμη να βάλει «φωτιά» στη σκηνή της Eurovision. Η σκηνή ζωντανεύει με μια δυναμική απεικόνιση που θυμίζει βίντεο, καθώς καρδιές αναδύονται από κάτω, συμβολίζοντας τα ψηφιακά likes. Τόσο οι κινήσεις της Μαρίνας όσο και των χορευτών που την πλαισιώνουν προσφέρουν μια μοναδική ζωντάνια. Με τα πολύχρωμα εικαστικά και τη ζωντανή χορογραφία της, η συμμετοχή της Ελλάδας υπόσχεται να μαγέψει το κοινό.

Ωστόσο, οι θαυμαστές της ανησυχούν για ακόμα μια φορά, για τον ήχο, αφού στα βίντεο τα φωνητικά ακούγονται περισσότερο από την τραγουδίστρια, καλύπτοντας τη φωνή της.

Η Ιταλίδα «έκλεψε» τις εντυπώσεις

Η Angelina Mango είναι η φετινή εκπρόσωπος της Ιταλίας και αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η Angelina συνοδεύεται από πέντε χορεύτριες, και κατά τη διάρκεια του ρεφρέν, εμφανίζεται ο τίτλος του τραγουδιού «La Noia», δημιουργημένο με ροδοπέταλα. Καθώς το τραγούδι εξελίσσεται, η Angelina παίρνει θέση σε έναν θρόνο, προσθέτοντας μια βασιλική πινελιά. Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού η Angelina τραγουδάει acapella, τα φώτα χαμηλώνουν ελαφρώς, τραβώντας την προσοχή στα δυνατά φωνητικά της.

