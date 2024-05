Το περιστατικό έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων γύρω από τη φετινή Eurovision, με τις πολιτικές συγκρούσεις να επισκιάζουν τη διοργάνωση.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision, γνωστός για τον εορτασμό της μουσικής και της ενότητας, βρέθηκε μπλεγμένος σε διαμάχη κατά τη διάρκεια του πρώτου ζωντανού ημιτελικού του στο Μάλμε της Σουηδίας. Το εναρκτήριο νούμερο, με τον Σουηδό τραγουδιστή Eric Saade, πήρε απροσδόκητη τροπή όταν ο Saade εμφανίστηκε στη σκηνή με τον καρπό του στολισμένο με ένα keffiyeh, ένα παλαιστινιακό σύμβολο που συχνά συνδέεται με πολιτικές δηλώσεις.

Η επιλογή της ενδυμασίας του Saade προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από τους διοργανωτές της Eurovision, οι οποίοι επέπληξαν τον καλλιτέχνη για παραβίαση της μακροχρόνιας πολιτικής του διαγωνισμού να διατηρεί μη πολιτικό χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), η οποία επιβλέπει τη διοργάνωση, εξέφρασε τη λύπη της για την απόφαση του Saade, τονίζοντας ότι όλοι οι καλλιτέχνες ενημερώνονται για τους κανόνες του διαγωνισμού πριν από τη συμμετοχή τους.

Ok #Eurovision .. u decided to cancel Eric Saade bc he had a keffiyeh tied to his arm. We will make him go global



Share his song people & hell with ziovision.. pic.twitter.com/vref2huv2V — Abier (@abierkhatib) May 8, 2024

Η διαμάχη γύρω από την εμφάνιση του Saade προήλθε από την κριτική που άσκησε στην απαγόρευση της EBU για τις σημαίες και τα σύμβολα που αντιπροσωπεύουν έθνη που δεν συμμετέχουν στο διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων των Παλαιστινίων. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την εκδήλωση, ο Saade καταδίκασε την πολιτική της EBU και την κατηγόρησε ότι διαιωνίζει την «ισραηλινή προπαγάνδα».

“All performers are made aware of the rules of the contest, and we regret that Eric Saade chose to compromise the non-political nature of the event.”



🇸🇪🇵🇸 Eurovision organisers (the EBU) on Eric Saade, the opening act, for wearing a keffiyeh.



🔗 https://t.co/NHtS8ZzYcs https://t.co/q3JKT1Ha8N pic.twitter.com/O0E3TjPvK3 — Israel Breaks Rules (@IsrBreaksRules) May 7, 2024

Ενώ ο Saade δεν φορούσε το keffiyeh κατά τη διάρκεια των προβών για το σόου, η απόφασή του να το κάνει κατά τη διάρκεια της ζωντανής εμφάνισης δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με πιθανές επιπτώσεις των πράξεών του. Ως μη διαγωνιζόμενος στον φετινό διαγωνισμό, παραμένει αβέβαιο αν ο Saade θα αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε συνέπειες για την παραβίαση των κανόνων της Eurovision.

Ως απάντηση στη διαμάχη, οι διοργανωτές της Eurovision επέλεξαν να μην προβάλουν την εμφάνιση του Saade στα επίσημα κανάλια τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εστιάζοντας αντ' αυτού στις εμφανίσεις άλλων εναρκτήριων σχημάτων.

Eric Saade full performance at eurovision that they removed from all social media because he is a Palestinian wearing a keffiyeh. pic.twitter.com/Tx6YiqymtU — Sitoz⭐️ (@sitoz_) May 7, 2024

Το περιστατικό έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων γύρω από τη φετινή Eurovision, με τις πολιτικές συγκρούσεις να επισκιάζουν τη διοργάνωση. Στο Μάλμε αναμένονται μεγάλες διαμαρτυρίες κατά της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας και η αστυνομική παρουσία στην πόλη. Οι αρχές έχουν προετοιμαστεί για πιθανές αναταραχές, με τις προετοιμασίες να περιλαμβάνουν ενισχύσεις από γειτονικές χώρες και την εκκένωση των τοπικών φυλακών εν αναμονή μαζικών συλλήψεων.