«Ήταν μια πραγματική φρίκη, κάποιος έκανε εμετό»: Το νέο φρικιαστικό θρίλερ προκαλεί εφιάλτες σε όσους το δουν (vid)

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν οι αντιδράσεις όσων παρακολούθησαν την τελευταία ταινία του Chris Nash.

Στη σφαίρα του κινηματογράφου τρόμου, υπάρχει ένα είδος που ξεπερνά τα όρια της συμβατικής αφήγησης, βυθίζοντας το κοινό στην ενστικτώδη εμπειρία του τρόμου όπως ποτέ άλλοτε. Μια τέτοια ταινία, το «In a Violent Nature», προκάλεσε πρόσφατα σοκ στην κοινότητα των φίλων του κινηματογράφου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από το κοινό που την παρακαλούθησε.

Αυτή η ανατριχιαστική αποκάλυψη προέκυψε μετά από μια προβολή στο Chicago Critics Film Fest, όπου οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν ένα τρομακτικό ταξίδι μέσα από τα μάτια ενός αδυσώπητου δολοφόνου. Σε σκηνοθεσία του Chris Nash, το «In a Violent Nature» υιοθετεί μια τολμηρή προσέγγιση, παρουσιάζοντας την αφήγηση εξ ολοκλήρου από την οπτική γωνία του δολοφονικού πρωταγωνιστή του, μια επιλογή που προκάλεσε τόσο περιέργεια όσο και ανησυχία στους λάτρεις του τρόμου.

Audience reacting to a kill from ‘IN A VIOLENT NATURE’ during the Chicago Critics Film Fest screening of the film. An audience member also vomited during the screening.



The film, described as a slasher from the killer's perspective, hits theaters on May 31. pic.twitter.com/KGlyC3HFXa