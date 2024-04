Το Ultimate Bartender Championship του Monkey Shoulder whisky έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Το Monkey Shoulder, το κορυφαίο blended malt whisky, ανακοινώνει με υπερηφάνεια το Ultimate Bartender Championship, ένα πρωτάθλημα αναζήτησης των καλύτερων bartenders στην Ελλάδα.

Με τη συνεχή προσήλωσή του στην καινοτομία και με στόχο την ανάδειξη της νέας γενιάς bartenders, το Monkey Shoulder προσκαλεί όλους τους επαγγελματίες του χώρου να συμμετάσχουν σε ένα συναρπαστικό διαγωνισμό που ανατρέπει όλα όσα ξέρουμε για τους διαγωνισμούς. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Μαΐου, στο bar-restaurant “Couleur Local”, στην καρδιά της Αθήνας.

Το Ultimate Bartender Championship δεν είναι απλά ένας αγώνας. Είναι μια ευκαιρία για τους bartenders να επιδείξουν τις ικανότητές τους, σε μία σειρά από δοκιμασίες που αξιολογούν τις σημαντικότερες δεξιότητες τους. Μέσα από δοκιμασίες, οι διαγωνιζόμενοι θα αξιολογηθούν για τις γνώσεις τους, την μνήμη, την ταχύτητα και την ευελιξία τους και θα ανταγωνιστούν για τον τίτλο του Ultimate Bartender της Ελλάδας.

Ο νικητής του διαγωνισμού, θα κερδίσει ένα τριήμερο ταξίδι στην Βαρκελώνη με πληρωμένα έξοδα μεταφοράς και διαμονής, όπου θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με τους επαγγελματίες bartenders του bar “Two Schmucks” ώστε να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία σε μπαρ εξωτερικού. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ αφού ο νικητής θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει σε δυό μοναδικά masterclasses. Ένα Bar Management με εισηγητή τον Γιώργο Κομνηνάκη (Bar Manager @ Two Schmucks) και ένα Lacto-Fermentation με εισηγητή τον Sergio Pardo (Director @ PerfectServe.es).

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελείται από τέσσερις καταξιωμένους Έλληνες bartenders και ειδικούς γευσιγνώστες του ουίσκι καθώς και από τον Global Ambassador του Monkey Shoulder. Πέραν από ένα συναρπαστικό διαγωνισμό, το Ultimate Bartender Championship του Monkey Shoulder είναι και μία ευκαιρία διασύνδεσης με τους κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου, επέκτασης του προσωπικού δικτύου κάθε bartender με την τοπική – και όχι μόνο – κοινότητα καθώς και πηγή άντλησης ανεκτίμητων γνώσεων και εμπειριών.

Το Monkey Shoulder προσκαλεί όλους τους επαγγελματίες bartender να συμμετάσχουν και να αποδείξουν ότι είναι οι καλύτεροι στο παιχνίδι!

Are U up to it?

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχή, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://www.ultimatebartenderchampionship.com/.