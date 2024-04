Δίχασαν τα τελευταία λόγια ενός θανατοποινίτη που σκότωσε την ξαδέλφη του και τον σύζυγό της (vid)

Στην δημοσιότητα δόθηκε ένα γράμμα με τα τελευταία λόγια ενός θανατοποινίτη, ο οποίος καταδικάστηκε για την δολοφονία της ξαδέλφης του και του συζύγου της.

Στην επιφάνεια έχει έρθει ένα γράμμα που άφησε ένας θανατοποινίτης στις ΗΠΑ λίγο πριν εκτελεστεί. Ωστόσο, τα λόγια μεταμέλειάς του δίχασαν και κάποιοι θεώρησαν ότι 52χρονος άξιζε μια δεύτερη ευκαιρίας.

Ο Brian Dorsey καταδικάστηκε σε θάνατο το 2006, κατηγορούμενος για την δολοφονία της ξαδέλφης του Sarah Bonnie και τον του συζύγου της Ben.

Ο 52χρονος δράστης σκότωσε το ζευγάρι μέσα στο σπίτι τους, με την 4χρονη κόρη των θυμάτων να βρίσκεται μέσα σε αυτό. Ωστόσο, ο δράστης δεν έκανε κακό στο παιδί. Ο λόγος που τους σκότωσε ήταν επειδή αρνήθηκαν να του δώσουν χρήματα, προκειμένου να ξεπληρώσει εμπόρους ναρκωτικών που τον είχαν επισκεφτεί.

Την Τρίτη (9/4) ο Dorsey εκτελέστηκε με μια θανατηφόρα ένεση σε κρατική φυλακή του Μιζούρι. Πριν από την εκτέλεσή του ο θανατοποινίτης άφησε ένα γράμμα μεταμέλειας, που παραδεχόταν την ενοχή του.

#BrianDorsey’s final statement, released ahead of his scheduled execution this evening in #Missouri. We can still turn off. Missouri doesn’t have to do this. pic.twitter.com/oHw36PvWBC