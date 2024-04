Honey trap: Τα σκάνδαλα, οι πολιτικοί και οι γυμνές φωτογραφίες (vid)

Το περιστατικό, το οποίο έχει προκαλέσει τόσο ανησυχία όσο και εικασίες σχετικά με τις επιπτώσεις στην προσωπική ζωή και την εθνική ασφάλεια, υπογραμμίζει την ολοένα και πιο πολύπλοκη διασταύρωση της τεχνολογίας, της πολιτικής και της κατασκοπείας.

Σε μια αποκάλυψη που μοιάζει με πλοκή βγαλμένη από κατασκοπευτικό μυθιστόρημα, ο William Wragg, συντηρητικός βουλευτής και αντιπρόεδρος της σημαίνουσας Επιτροπής 1922, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που αφορά διαρροές τηλεφωνικών αριθμών, ανεπιθύμητα φλερτ και τους πιθανούς κινδύνους της ψηφιακής οικειότητας.

Η διαμάχη ήρθε στο φως της δημοσιότητας όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Wragg είχε διαρρεύσει τους αριθμούς τηλεφώνου των συναδέλφων του σε ένα άτομο που είχε γνωρίσει στο Grindr, μια δημοφιλή εφαρμογή γνωριμιών για ομοφυλόφιλους. Η παραδοχή αυτή ήρθε στο πλαίσιο της αυξανόμενης ανησυχίας του Wragg για τις δυναμικές εξουσίας που διαδραματίζονται, οι οποίες απορρέουν από την κοινή χρήση προσωπικών εικόνων με τον παραλήπτη. Το σενάριο που εκτυλίσσεται λεπτομερώς από το Politico, αναδεικνύει μια ύποπτη spear phishing επίθεση που οδήγησε τα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών και του προσωπικού τους, να λάβουν ανεπιθύμητα μηνύματα.

Tory MP in hot water after he allegedly shared colleagues numbers with dating app contact



Honey trap scandal has hit UK @SinghBhairavi joined by Stuart Smith, corespondent for updates



Watch more on https://t.co/AXC5qRugeb#UKScandal #UKNews pic.twitter.com/zfNtvLI0Cc