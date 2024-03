Η στιγμή που πλοίο πέφτει πάνω στην γέφυρα της Βαλτιμόρης και προκαλεί την κατάρρευσή της (vid)

Φορτηγό πλοίο έπεσε πάνω στη γέφυρα της Βαλτιμόρης με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ένα μεγάλο μέρος της.

Μέρος της γέφυρας Key Bridge στη Βαλτιμόρη, στην πολιτεία Μέριλαντ των ΗΠΑ, κατέρρευσε όταν ένα φορτηγό πλοίο προσέκρουσε σ' αυτή τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (26/3), σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Γύρω στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) έγινε γνωστό ότι ένα μεγάλο πλοίο προσέκρουσε σε γέφυρα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να καταρρεύσει μέρος της. Οχήματα έχουν πέσει στο νερό.

Ο χειριστής του πυροσβεστικού σκάφους Andrew Doyle δημοσίευσε στο X: «Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτύπησε τη γέφυρα Key στη Βαλτιμόρη. Μέρος της γέφυρας έχει καταρρεύσει. Πολλά πυροσβεστικά και αστυνομικά σκάφη είναι καθ' οδόν».

Επίσημες πηγές δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη την κατάρρευση, αλλά η αμερικανική ακτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτύπησε τη γέφυρα.

