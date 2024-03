Μυστηριώδης ασημένιος μονόλιθος ανακαλύφθηκε στην Ουαλία: «Μοιάζει με UFO» (vid)

Η προέλευση του μονόλιθου παραμένει άγνωστη, χωρίς κανένα άτομο ή ομάδα να έχει αναλάβει την ευθύνη για την εγκατάστασή του.

Σε μια αποκάλυψη που απηχεί τις περίεργες εμφανίσεις μονόλιθων σε όλο τον κόσμο το 2020, ένας πεζοπόρος στο Powys της Ουαλίας, έπεσε πάνω σε μια αινιγματική ασημένια δομή, προκαλώντας ίντριγκες και εικασίες. Ο Craig Muir, οικοδόμος από το Hay-on-Wye, συνάντησε τον μονόλιθο ενώ έκανε πεζοπορία στην κορυφή του λόφου Hay Bluff, ενώ αρχικά τον πέρασε για UFO λόγω της απόκοσμης εμφάνισής του.

Ο μονόλιθος, ο οποίος περιγράφεται από τον Muir ως κατασκευασμένος από ένα «πολύ λεπτό μεταλλικό (υλικό). σχεδόν σαν χειρουργικό ατσάλι», έχει ύψος σχεδόν 3 μέτρων. Παρά τις ανεμοδαρμένες συνθήκες, η κατασκευή φαινόταν απόλυτα επίπεδη και σταθερή, τοποθετημένη σχολαστικά σε ένα λασπωμένο κομμάτι των ορεινών όγκων, μακριά από οποιονδήποτε οδοστρωτήρα. Η ακρίβεια με την οποία εγκαταστάθηκε ο μονόλιθος, χωρίς εμφανή ίχνη ή διατάραξη της γύρω περιοχής, έχει προσθέσει στο μυστήριό του.

A mysterious massive monolith has popped up in Wales, shocking locals so much that one thought at first it “looked like some sort of UFO.” https://t.co/ENzAqieZK9 pic.twitter.com/cbmYHPEnSB