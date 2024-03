Leon of Athens-Gazarte Live Stage

Ο Leon of Athens ολοκληρώνει την Ευρωπαϊκή του περιοδεία με ένα εκρηκτικό live στο Gazarte Ground Stage την Παρασκευή 5 Απριλίου.

Μαζί με εκλεκτούς special guests και νέα τραγούδια, όπως το «17», που μόλις κυκλοφόρησε και έχει ήδη συμπεριληφθεί σε εκατοντάδες λίστες του Spotify και ραδιοφώνων, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε γνωστά και αγαπημένα κομμάτια όπως «Άνεμος», «Κύματα», «Aeroplane”, “Xenos” και διασκευές αγαπημένων τραγουδιών.

Ο Leon of Athens μας σύστησε τον ιδιαίτερο ήχο του με τον πρώτο προσωπικό του δίσκο “Futrue” ενώ το ταλέντο του στην τέχνη της τραγουδοποιίας αναδύθηκε από την πρώτη στιγμή. Δύο χρόνια μετά, με το δίσκο Global και έχοντας διανύσει μια περίοδο ωρίμανσης και επαναπροσδιορισμού του ήχου του, ο Leon απέσπασε εξαιρετικές κριτικές από μεγάλα διεθνή μέσα, όπως ο Guardian, οι New York Times και το BBC, και πραγματοποίησε περιοδείες σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις. Ακολούθησαν και άλλες δημιουργίες, ανάμεσα στις οποίες ο δίσκος Xenos, σε παραγωγή του David Kosten (Bat for Lashes).

Έχει στο ενεργητικό του σημαντικές συνεργασίες, ανάμεσα στις οποίες και ο Γιώργος Λάνθιμος που σκηνοθέτησε το video clip του Baby Asteroid, έχει διακριθεί σε δυο διεθνείς διαγωνισμούς τραγουδιού (John Lennon Awards και Unsigned only) ενώ, παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε μερικά από τα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ (Bonaroo, Primavera, South by Southwest, Firefly Music Festival, Okeechobee, Summerfest, Shaky Knees). Η πολυχρωμία του ήχου του, η εικονοπλαστική στιχουργική του, η γνησιότητα της έμπνευσής του έχουν αναδείξει τον Leon ως ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα που έχει εξάγει μουσικά η χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Mark your calendars:

Παρασκευή 5 Απριλίου στο Ground Stage του Gazarte

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00

Dj set:21:30

Έναρξη: 22:30



Η Προπώληση έχει ξεκινήσει: more.com

Συντελεστές

Sophia Diamantidis: Guitar

Dimitris Stasinos: Guitar

Sotiris Mavronasios: Drums

Vasilis Alexopoulos: Sound Engineer



