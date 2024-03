Η στρατηγική αλλαγή, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (11/3), ανατρέπει τα δεδομένα στην Eurovision.

Σε μια πρωτοποριακή ανακοίνωση, οι υπεύθυνοι του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision παρουσίασαν μια σημαντική αναμόρφωση του συστήματος ψηφοφορίας για τον επερχόμενο τελικό του 2024 που θα διεξαχθεί στο Μάλμε της Σουηδίας.

Μετά τη θριαμβευτική νίκη της Loreen στον τελικό του 2023 στο Λίβερπουλ, η προσμονή για τον μουσικό διαγωνισμό είναι μεγάλη. Ιστορικά, η διαδικασία ψηφοφορίας επέτρεπε στους τηλεθεατές να ψηφίσουν τα αγαπημένα τους συγκροτήματα μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των εμφανίσεων, τόσο στους ημιτελικούς όσο και στον τελικό. Ωστόσο, σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν την εμπειρία των θεατών, τα αφεντικά της Eurovision εισήγαγαν μια νέα προσέγγιση για τον διαγωνισμό του 2024.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, η ψηφοφορία θα ξεκινήσει με την έναρξη του σόου, επιτρέποντας στους θαυμαστές να υποστηρίξουν τα αγαπημένα τους acts καθ' όλη τη διάρκεια των ζωντανών εμφανίσεων. Αυτή η σημαντική αλλαγή έχει σχεδιαστεί για να μετριάσει την προκατάληψη που συνδέεται με τη σειρά των διαγωνιζόμενων και να συμπυκνώσει τη συνολική διάρκεια του σόου, εξασφαλίζοντας μια πιο δυναμική και ελκυστική εμπειρία για τους θεατές σε όλο τον κόσμο.

Breaking News! 🚨 The Big 5 and Sweden will perform in the semi-finals this year! #Eurovision2024 https://t.co/MRfE25kDHg