Επιχειρηματίας πήγε στο Dragons’ Den και συγκίνησε τον Gary Neville: Το ποσό που επένδυσε και η ιστορία με τους τραυματισμούς (vid)

Αυτό το επεισόδιο του Dragons' Den ήταν μια απόδειξη του αντίκτυπου που έχουν οι προσωπικές ιστορίες και πώς αυτές μπορούν να μετουσιωθούν σε μια πρωτοποριακή ιδέα.

Σε ένα συγκινητικό επεισόδιο του Dragons' Den, η διαγωνιζόμενη Lottie Whyte, μαζί με τον σύζυγό της Joe Gray, συγκινήθηκαν μετά την απόφαση του θρύλου του ποδοσφαίρου Gary Neville να επενδύσει 60.000 ευρώ στην καινοτόμο επιχείρησή τους για την αποκατάσταση τραυματισμών, Myo Master. Το ζευγάρι, που δεν είναι μόνο συνέταιροι αλλά και γονείς, ξεκίνησε αυτό το επιχειρηματικό ταξίδι μετά από μια σειρά τραυματισμών που απειλούσαν την καριέρα του Joe, πρώην παίκτη ράγκμπι της Αγγλίας και της Harlequins.

Η συγκινητική αφήγηση της αδυσώπητης μάχης του Joe με τους τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός σοβαρού τραυματισμού στα 17 του χρόνια που παραλίγο να του κοστίσει το πόδι του, συγκλονισε τον Gary Neville αλλά και τους επενδυτές. Η αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα του Joe και η έξυπνη επιχειρηματική οξυδέρκεια της Lottie, η οποία αποδείχθηκε μέσω της ακριβούς γνώσης των οικονομικών στοιχείων και των λειτουργιών της εταιρείας, καθήλωσαν τους «δράκους».

Η ανταπόκριση των άλλων Dragons ήταν άμεση και ομόφωνη, με τους Deborah Meaden, Peter Jones και Sara Davies να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για το εγχείρημα του ζευγαριού. Τους είχε γοητεύσει τόσο πολύ η επιχείρηση και οι ιδρυτές της που προσέφεραν ο καθένας από αυτούς το ιλιγγιώδες ποσό των 120.000 ευρώ.

