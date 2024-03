Ήδη είναι sold out και οι δυο εμφανίσεις τους. Στο βίντεο υπάρχουν αποσπάσματα από διάφορες συναυλίες των Coldplay.

Οι Coldplay έρχονται στην Ελλάδα για δυο συναυλίες στις 8 και 9 Ιουνίου 2024, στο ΟΑΚΑ.

Αυτό προκάλεσε ενθουσιασμό στους Έλληνες θαυμαστές τους, αλλά όπως φαίνεται και στον επίσημο λογαριασμό τους στο Tik Tok είναι και οι ίδιοι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και ανυπομονούν.

Συγκεκριμένα, στον επίσημο λογαριασμό τους στο TikTok «ανέβασαν» βίντεο γράφοντας «Αυτό που ονειρευόμαστε... δεν μπορούμε να περιμένουμε για την Αθήνα, στις 8 Ιουνίου».

Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο τα σχόλια των χρηστών ήταν πολλά με τους περισσότερους να γράφουν πως κι εκείνοι ανυπομονούν.

Μερικά από τα σχόλια αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Τσιρίζω τίγκα», «Κοντοζυγώνουμε», «πάμε λίγο», «Φέρτε και τον Weekend να ολοκληρωθεί ο σκοπός της ζωής μου!».

Μητσοτάκης: «Κανονικά οι συναυλίες των Coldplay στο ΟΑΚΑ»

Την είδηση πως θα πραγματοποιηθεί κανονικά η συναυλία των Coldplay στο ΟΑΚΑ μοιράστηκε στην εβδομαδιαία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Καθώς οι εργασίες στο Ολυμπιακό συγκρότημα προχωρούν, ο πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση στον προσωπικό του λογαριασμό: «Θα κλείσω τη σημερινή ανασκόπηση με τα νεότερα από την πρόοδο των εργασιών στο ΟΑΚΑ. Έχει περίπου αφαιρεθεί το 6% από τα συνολικά 5.000 τεμάχια πολυκαρβονικών από τα Στέγαστρα Καλατράβα. Καθημερινά αφαιρούνται περίπου 80 κομμάτια, τα οποία θα ανακυκλωθούν. Η απομάκρυνση των πολυκαρβονικών με αυτούς τους ρυθμούς θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του Σταδίου από τα τέλη Μαρτίου ή το αργότερο από τα μέσα Απριλίου. Έτσι, θα μπορέσουν να διεξαχθούν κανονικά πριν ή αμέσως μετά το Πάσχα αθλητικές αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων η συναυλία των Coldplay, που ομολογώ πως κι εγώ την περιμένω! And everything's not lost… When you thought that it was over, για να θυμίσω ένα τραγούδι τους. Καλή Κυριακή και ευχαριστώ για τον χρόνο σας!».