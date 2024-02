Ζεσταίνεις ξανά το ρύζι σου; Το ίντερνετ διαφωνεί κάθετα σε αυτό και έχει λόγο

Φαίνεται πως μπορεί να προκληθεί τροφική δηλητηρίαση, αν δεν είσαι πολύ προσεκτικός.

Τροφική δηλητηρίαση πιθανώς έχουμε πάθει σχεδόν όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας και δεν θέλουμε να την ξαναπάθουμε. Όμως, αυτή τη φορά φαίνεται ότι το διαδίκτυο έχει μια νέα στρατηγική για την αποφυγή της: να μην τρώμε ποτέ ξαναζεσταμένο ρύζι.

«Το να είσαι φοιτητής ιατρικής σημαίνει ότι δεν θα μπορέσεις ποτέ ξανά να ξαναζεστάνεις άνετα το ρύζι σου», έγραψε η Janny Garcia, TikToker και δευτεροετής φοιτήτρια ιατρικής, στη λεζάντα ενός βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok και έγινε viral.

Wait, did ya’ll know this about reheating rice? 😳 pic.twitter.com/bOOQ2qhprY