Τύπος πουλάει μισοφαγωμένο τοστ στο Facebook marketplace: Η αδιανόητη τιμή πώλησης που έχει ορίσει

Αυτές οι ασυνήθιστες καταχωρίσεις έχουν συγκεντρώσει σημαντική προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως στο Facebook.

Ένα μισοφαγωμένο σάντουιτς τέθηκε προς πώληση στο Facebook Marketplace για το εκπληκτικό ποσό των 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Η περίεργη προσφορά, που δημοσιεύτηκε από έναν πωλητή από το Λέστερ της Αγγλίας, έχει αφήσει τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να απορούν αρχικά για ποιο λόγο κάποιος να πουλήσει ένα μισοφαγωμένο τοστ και έπειτα για ποιο λόγο το πουλάει τόσο ακριβά.

Το σάντουιτς, το οποίο ο πωλητής περιέγραψε με χιούμορ ως «νόστιμο», κατηγοριοποιήθηκε ως «καινούργιο» παρά το γεγονός ότι ήταν το μισό. Το σάντουιτς στη σχάρα, που καταναλώθηκε μερικώς και φαινόταν να περιέχει τυρί και κάποιο είδος κρέατος, καταχωρήθηκε με την αιτιολογία ότι ο πωλητής απλώς δεν μπορούσε να το «τελειώσει». Επισημαίνοντας τη γαστρονομική του ελκυστικότητα, ο πωλητής σημείωσε την «πολύ τραγανή» φύση του σάντουιτς.

